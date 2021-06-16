Кабмін затвердив порядок перевірки покупців землі нотаріусами

За два тижні, 1 липня, в Україні стартує ринок землі. Тому Кабмін під час засідання затвердив правила перевірки власників земельних ділянок.

У документі чітко прописаний алгорит дій нотаріуса, зокрема те, у який спосіб він повинен перевіряти власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, щоб уникнути перевищення лімітів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, перевірка відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість та справедливість процесу. Землю зможуть купувати лише фізособи-українці у розмірі не більше 100 га. Оплата відбуватимуться лише в безготівковій формі.

Також ухвалений Кабміном документ передбачає, що під час перевірки нотаріус повинен встановити особу покупця землі, мету купівлі, загальну площу землі у власності, кінцевого бенефіціарного власника, наявність санкцій щодо покупця і його зв’язок з терористичною діяльністю.

За підсумками перевірки нотаріус зобов’язаний скласти протокол з усією отриманою інформацією.

Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня 2021 року. Але до 1 січня 2024 року він діятиме тільки для фізичних осіб. Вони зможуть купувати сільськогосподарські землі з обмеженням у 100 га в одні руки.

У юридичних осіб з’явиться право купувати землю у власність тільки з 2024 року.