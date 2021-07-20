Пятая годовщина гибели Павла Шеремета: в Киеве чтят память журналиста

В центре Киева собрались коллеги и друзья погибшего журналиста Павла Шеремета, чтобы почтить его память.

Они пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где в этот день ровно пять лет назад взорвали автомобиль, в котором находился журналист.

На место трагедии принесли плакат с надписью Политическое дело Павла Шеремета. Поскольку за пять лет следствие так и не установило, кто заказал убийство журналиста.

Пятая годовщина гибели Шеремета: в Киеве чтят память журналиста / 3 фотографии

Некоторые коллеги пришли почтить память Шеремета в футболках с надписью Кто убил Павла?, ведь этот вопрос до сих пор остается открытым.

Дело Шеремета

Утром 20 июля 2016 года около 7.45 в Киеве на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет.

Сегодня дело Шеремета — одно из самых громких и самых обсуждаемых в обществе. Ведь несмотря на то, что правоохранители назвали трех подозреваемых в убийстве журналиста еще в декабре 2019 года, точка в расследовании до сих пор не поставлена.

Что известно о гибели Павла Шеремета и как продвигается следствие — читайте в материале.

Фото: Дмитрий Ларин (УП)