Пятая годовщина гибели Павла Шеремета: в Киеве чтят память журналиста

В центре Киева собрались коллеги и друзья погибшего журналиста Павла Шеремета, чтобы почтить его память.
Они пришли на перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где в этот день ровно пять лет назад взорвали автомобиль, в котором находился журналист.
На место трагедии принесли плакат с надписью Политическое дело Павла Шеремета. Поскольку за пять лет следствие так и не установило, кто заказал убийство журналиста.
Некоторые коллеги пришли почтить память Шеремета в футболках с надписью Кто убил Павла?, ведь этот вопрос до сих пор остается открытым.
Дело Шеремета
Утром 20 июля 2016 года около 7.45 в Киеве на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет.
Сегодня дело Шеремета — одно из самых громких и самых обсуждаемых в обществе. Ведь несмотря на то, что правоохранители назвали трех подозреваемых в убийстве журналиста еще в декабре 2019 года, точка в расследовании до сих пор не поставлена.
Что известно о гибели Павла Шеремета и как продвигается следствие — читайте в материале.
Фото: Дмитрий Ларин (УП)