П’яті роковини загибелі Павла Шеремета: у Києві вшановують пам’ять журналіста

У центрі Києва зібралися колеги і друзі загиблого журналіста Павла Шеремета, щоб вшанувати його пам’ять.

Вони прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де у цей день рівно п’ять років тому підірвали автомобіль, у якому перебував журналіст.

На місце трагедії принесли плакат з написом Політична справа Павла Шеремета. Оскільки за п’ять років слідство так і не встановило, хто замовив вбивство журналіста.

П’яті роковини загибелі Шеремета: у Києві вшановують пам’ять журналіста / 3 фотографии

Деякі колеги прийшли вшанувати память Шеремета у футболках з написом Хто вбив Павла?, адже це питання досі залишається відкритим.

Справа Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року близько 7.45 у Києві на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка підірвали автомобіль, у якому перебував журналіст Павло Шеремет.

Сьогодні справа Шеремета – одна з найгучніших і найбільш обговорюваних у суспільстві. Адже, попри те, що правоохоронці назвали трьох підозрюваних у вбивстві журналіста ще у грудні 2019 року, крапка у розслідуванні й досі не поставлена.

Що відомо про загибель Павла Шеремета і як просувається слідство – читайте у матеріалі.

Фото: Дмитро Ларін (УП)