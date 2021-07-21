Авария на Ровноазоте: специалисты предупредили о возможной угрозе кислотных дождей

Выбросы нитрозных газов с завода Ривнеазот, на котором вечером произошел мощный взрыв, могут выпадать в виде кислотных дождей.

Об этом заявила старшая преподаватель кафедры химии и физики Национального университета водного хозяйства и природопользования Оксана Мысина. Эту информацию также подтвердил кандидат сельскохозяйственных наук и агрохимик Сергей Адаменко.

По словам преподавателя, оранжевая туча, которая, судя по фото, нависла над Ровенской областью, — это нитрозные газы, их еще называют лисьим хвостом.

— Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей, — рассказала Мысина.

Сергей Адаменко также объяснил, что последствия этой аварии сложно оценить, поскольку неизвестно, какое количество газов среагировало на заводе. По его словам, несмотря на это, нитрозные газы в целом вредны.

— Могут вызвать ожоги растений, при окислении азотной кислоты. Попадая на почву в больших дозах, могут способствовать накоплению нитратов в продукции растительного происхождения. Большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания, — объяснил агрохимик.

По его словам, если оранжевое облако затянет в направлении населенного пункта или города, тогда следует герметично закрывать окна.

В ГСЧС заверили граждан, мониторинг качества воздуха осуществляют круглосуточно. По состоянию на утро 21 июля, угрозы для растений или здоровья людей нет.

Источник: Суспільне