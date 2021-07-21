Аварія на Рівнеазоті: фахівці попередили про можливу загрозу кислотних дощів

Викиди нітрозних газів з заводу Рівнеазот, на якому ввечері стався потужний вибух, можуть випадати у вигляді кислотних дощів.

Про це заявила старша викладач кафедри хімії й фізики Національного університету водного господарства та природокористування Оксана Мисіна. Цю інформацію також підтвердив кандидат сільськогосподарських наук та агрохімік Сергій Адаменко.

За словами викладача, помаранчева хмара, яка, судячи з фото, нависла над Рівненською областю, – це нітрозні гази, які ще називають лисячим хвостом.

– Це оксид нітрогену чотирьохвалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може взаємодіяти з водою та випадати у вигляді кислотних дощів, – розповіла Мисіна.

Сергій Адаменко також пояснив, що наслідки цієї аварії складно оцінити, оскільки невідомо, яка кількість газів зреагувала на заводі. За його словами, попри це, нітрозні гази загалом шкідливі.

– Можуть викликати опіки рослин, при окисленні азотної кислоти. Потрапляючи на ґрунт у великих дозах, можуть сприяти накопиченню нітратів у продукції рослинного походження. Велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання, – пояснив агрохімік.

За його словами, якщо помаранчеву хмару затягне у напрямку населеного пункту чи міста, тоді слід герметично зачиняти вікна.

У ДСНС запевнили громадян, що моніторинг якості повітря здійснюють цілодобово. Станом на ранок 21 липня, загрози для рослин чи здоров’я людей немає.

Джерело: Суспільне