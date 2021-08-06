Украинский волонтер Яна Дугарь, которую подозревают в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила, что за ней, вероятнее всего, ведут слежку.

Об этом Яна Дугар написала на своей странице в социальной сети Facebook. Учитывая это подозрение, волонтер сделала заявление, заверив, что не планирует самоубийство.

Дугарь отметила, что с ней происходит ряд событий. Среди них — чужие люди под домом, сигнализация, срабатывающая на втором этаже и в разных комнатах, видеосообщения о слежке за ней.

Также волонтер отметила, что она снова замечает на себе взгляды. Дугарь предположила, что неизвестные так пытаются запугать ее и давить на психологическое состояние.

Фигурантка дела об убийстве Шеремета выразила уверенность, что у нее нет никаких депрессий или мыслей о самоубийстве. Она отметила, что любит жизнь и имеет большие планы на будущее.

Убийство Павла Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. В полиции открыли уголовное производство по подозрению в убийстве Шеремета.

Фигурантами этого дела стали волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Трех подозреваемых задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к преступлению.

Они отрицают свою причастность к убийству Шеремета. Кузьменко сейчас находится под ночным домашним арестом, Антоненко после 500 дней в СИЗО отпустили под домашний арест, а Дугар освобождена под залог.