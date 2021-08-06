Українська волонтерка Яна Дугарь, яку підозрюють у кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета, розповіла, що за нею, найімовірніше, ведуть спостереження.

Про це Яна Дугарь написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. З огляду на цю підозру, волонтерка зробила заяву, запевнивши, що не планує самогубство.

Дугарь зазначила, що з нею відбувається низка подій. Серед них – чужі люди під будинком, сигналізація, яка спрацьовує на другому поверсі та в різних кімнатах, відеоповідомлення про стеження за нею.

Також волонтерка зазначила, що вона знову помічає на собі погляди. Дугарь припустила, що невідомі так намагаються залякати її та тиснути на психологічний стан.

Фігурантка справи про вбивство Шеремета висловила впевненість, що у неї немає жодних депресій чи думок про самогубство. Вона зазначила, що любить життя та має великі плани на майбутнє.

Вбивство Павла Шеремета

20 липня 2016 року у Києві унаслідок підриву автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. У поліції відкрили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві Шеремета.

Фігурантами цієї справи стали волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугарь. Трьох підозрюваних затримали наприкінці 2019 року за підозрою в причетності до злочину.

Вони заперечують свою причетність до вбивства Шеремета. Кузьменко наразі перебуває під нічним домашнім арештом, Антоненка після 500 днів у СІЗО відпустили під домашній арешт, а Дугарь звільнена під заставу.