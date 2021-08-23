День государственного флага Украины: в Киеве подняли самый большой флаг

В День государственного флага Украины в Киеве подняли самый большой сине-желтый флаг, который год назад установили на Печерских холмах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook. Торжественное мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Сейчас этот флагшток — крупнейший на территории Украины. Его высота — около 90 м, а вес — 32 т. Размер сине-желтого полотна — 16 на 24 м.

Мэр отметил, что украинский флаг — один из главных символов нашей страны, который видно из многих уголков Киева днем ​​и ночью. Кличко призвал всех равняться на величественный сине-желтый символ страны и поздравил украинский с Днем государственного флага.

День Независимости Украины

Торжественная церемония поднятия самого большого флага в Киеве состоялась накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

В этот день на территории Украины запланировано много торжественных мероприятий — парадов, концертов, выставок. Благодаря афише событий на День Независимости Украины можно узнать, где именно произойдут события.

Фото: Виталий Кличко