Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві підняли найбільший синьо-жовтий прапор

У Києві підняли найбільший синьо-жовтий прапор

У День державного прапора України у Києві підняли найбільший синьо-жовтий прапор, який рік тому встановили на Печерських пагорбах.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Урочистий захід відбувся на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні.

День державного прапора України: у Києві підняли найбільший стяг

Наразі цей флагшток – найбільший на території України. Його висота – близько 90 м, а вага – 32 т. Розмір синьо-жовтого полотна – 16 на 24 м.

Мер зазначив, що український прапор – один з головних символів нашої країни, який видно з багатьох куточків Києва вдень та вночі. Кличко закликав всіх рівнятися на величний синьо-жовтий символ країни та привітав українців з Днем державного прапора.

День Незалежності України

Урочиста церемонія підняття найбільшого прапора у Києві відбулася напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України.

В цей день на території України заплановано багато урочистих заходів – парадів, концертів, виставок. Завдяки афіші подій на День Незалежності України можна дізнатися, де саме відбудуться події.

Читайте
Маємо підіймати Україну: Зеленський запустив найбільший прапор у Черкаській області

Фото: Віталій Кличко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка