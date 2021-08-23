День державного прапора України: у Києві підняли найбільший стяг

У День державного прапора України у Києві підняли найбільший синьо-жовтий прапор, який рік тому встановили на Печерських пагорбах.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Урочистий захід відбувся на території меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Наразі цей флагшток – найбільший на території України. Його висота – близько 90 м, а вага – 32 т. Розмір синьо-жовтого полотна – 16 на 24 м.

Мер зазначив, що український прапор – один з головних символів нашої країни, який видно з багатьох куточків Києва вдень та вночі. Кличко закликав всіх рівнятися на величний синьо-жовтий символ країни та привітав українців з Днем державного прапора.

День Незалежності України

Урочиста церемонія підняття найбільшого прапора у Києві відбулася напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України.

В цей день на території України заплановано багато урочистих заходів – парадів, концертів, виставок. Завдяки афіші подій на День Незалежності України можна дізнатися, де саме відбудуться події.

Фото: Віталій Кличко