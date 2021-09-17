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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Развращал девочек в коридорах поликлиник: в Киеве суд вынес приговор 45-летнему мужчине

В'язниця, наручники, чоловік у в'язниці

В столице к пяти годам лишения свободы осужден мужчина, который совершал развратные действия в детских поликлиниках, сообщает Киевская городская прокуратура.

Осужденному 45 лет и он развращал малолетних девочек. По материалам следствия, осенью 2019 года он совершил развратные действия в отношении двух детей в детских поликлиниках Деснянского района города Киева.

На момент совершения преступления девочкам было четыре и пять лет.

Когда рядом с детьми никого не было, мужчина демонстрировал им свои половые органы. Так он сделал в коридоре поликлиники на проспекте Маяковского, а потом и в больнице на Выгуровском бульваре относительно другой девочки.

Извращенца задержали очевидцы преступления и вызвали полицию, приговор преступнику вынес Деснянский районный суд.

Теперь растлитель детей проведет за решеткой пять лет.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Depositphotos

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