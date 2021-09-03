Новини Вінниці: чоловік викрав 11-річну дівчинку та намагався зґвалтувати її – подробиці та фото

У Вінницькій області 56-річний чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати. Окрім того, він змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити.

Інцидент стався у четвер, 2 вересня, в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району.

За даними правоохоронців, п’яний чоловік зустрів дівчинку на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки.

Тоді ж він змусив дитину сісти у коляску мотоцикла та їхати з ним, пригрозивши фізичною розправою.

Односельці, які стали свідками цієї події, зателефонували батькам дівчинки. Ті одразу прибігли до будинку нападника, але зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить.

Тому матір потерпілої звернулась до поліції та повідомила про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її доньку.

Правоохоронці, приїхавши на місце події, вибили двері у будинку та звільнили дівчинку.

За словами поліцейського, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, зокрема й за спробу зґвалтування.

Душив та погрожував розправою: під Вінницею чоловік викрав та хотів зґвалтувати дитину / 4 фотографии

Дівчинці, яка намагалась втекти від насильника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.

Чоловіка затримали за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та зґвалтування.

Наразі його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Досудове розслідування триває, також призначено проведення низки експертиз.

За такий злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.