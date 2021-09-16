Ґвалтував та шантажував неповнолітніх: мешканець Одеси постане перед судом

Мешканець Одеси постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат та виготовленні порнографії за їхньою участю.

Слідчі з’ясували, що в період з 2016 до 2021 року обвинувачений від імені власного сина спілкувався зі своїми жертвами у соціальних мережах.

Чоловік вів із ними розмови відвертого характеру, а також показував їм порнографію. Коли дівчата починали довіряти зловмиснику, вони надсилали йому у відповідь інтимні фотографії.

Отримавши компрометуючі зображення, обвинувачений дзвонив неповнолітнім під виглядом поліцейського. Він погрожував дівчатам розповісти про все їхнім батькам та вчителям, якщо вони не зустрінуться з ним, щоб знайти рішення ситуації, що склалася.

Потерпілі під тиском приходили до нього на зустріч у малолюдні місця, де зазнавали зґвалтування.

Іноді він знімав цей процес на камеру, щоб і надалі примушувати дівчат до інтимного зв’язку.

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Правоохоронцям вдалося встановити особи десяти потерпілих, шість з яких були неодноразово зґвалтовані. Загалом зловмисник скоїв 26 подібних актів.

Приморська окружна прокуратура Одеси направила до суду обвинувальний акт за частинами 1, 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), частинами 3, 4, 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 4 ст. 301 (Надання доступу до дитячої порнографії) КК України.