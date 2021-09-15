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Дмитро Кудрявцев |

На Закарпатті гурт підлітків зґвалтував 14-річну дівчину

Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину.

Інцидент стався ще 24 серпня, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно із заявою бабусі потерпілої, яку було подано у вівторок, 14 вересня, її онучку зґвалтували троє хлопців, особи яких потім було встановлено.

Ними виявилися двоє 15-річних і 14-річний односельці потерпілої.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за фактом порушення ч.3 ст.152 (Зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб) КК України.

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Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці вже звернулися до суду з вимогою взяти підозрюваних під варту.

Дівчині надається необхідна медична та психологічна допомога.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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