На Закарпатті гурт підлітків зґвалтував 14-річну дівчину

На Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину.

Інцидент стався ще 24 серпня, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно із заявою бабусі потерпілої, яку було подано у вівторок, 14 вересня, її онучку зґвалтували троє хлопців, особи яких потім було встановлено.

Ними виявилися двоє 15-річних і 14-річний односельці потерпілої.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за фактом порушення ч.3 ст.152 (Зґвалтування неповнолітньої, вчинене групою осіб) КК України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці вже звернулися до суду з вимогою взяти підозрюваних під варту.

Дівчині надається необхідна медична та психологічна допомога.