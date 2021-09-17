У столиці до п’яти років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розпусні дії в дитячих поліклініках, повідомляє Київська міська прокуратура.

Засудженому 45 років і він розбещував малолітніх дівчаток. За матеріалами слідства, восени 2019 року він вчинив розпусні дії щодо двох дітей у дитячих поліклініках Деснянського району міста Києва.

На момент скоєння злочину дівчаткам було чотири і п’ять років.

Коли поруч із дітьми нікого не було, чоловік демонстрував свої статеві органи. Так він зробив у коридорі поліклініки на проспекті Маяковського, а згодом і у лікарні на Вигурівському бульварі щодо іншої дівчинки.

Збоченця затримали очевидці злочину і викликали поліцію, вирок злочинцю виніс Деснянський районний суд.

Тепер розбещувач дітей проведе за ґратами п’ять років.

Читайте: