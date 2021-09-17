У столиці до п’яти років позбавлення волі засуджено чоловіка, який вчиняв розпусні дії в дитячих поліклініках, повідомляє Київська міська прокуратура.
Засудженому 45 років і він розбещував малолітніх дівчаток. За матеріалами слідства, восени 2019 року він вчинив розпусні дії щодо двох дітей у дитячих поліклініках Деснянського району міста Києва.
На момент скоєння злочину дівчаткам було чотири і п’ять років.
Коли поруч із дітьми нікого не було, чоловік демонстрував свої статеві органи. Так він зробив у коридорі поліклініки на проспекті Маяковського, а згодом і у лікарні на Вигурівському бульварі щодо іншої дівчинки.
Збоченця затримали очевидці злочину і викликали поліцію, вирок злочинцю виніс Деснянський районний суд.
Тепер розбещувач дітей проведе за ґратами п’ять років.
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