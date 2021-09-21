Українці не вірять в ефективність закону про деолігархізацію – опитування

Згідно з дослідженням Gradus Research, респонденти вважають першочерговою для української влади не деолігархізацію, а такі проблеми, як боротьба з корупцією (46%), припинення військових дій на Донбасі (40%) та контроль за зростанням тарифів на газ та опалення (36%).

Питання деолігархізації визнали пріоритетним лише 17% респондентів. На думку українців, передусім для боротьби з корупцією на національному рівні необхідно посилити кримінальну відповідальність державних службовців за факти корупції (22%), доводити корупційні справи до суду і вироку (21%) та викорінити корупцію в судовій системі (14%).

Натомість тільки 5% опитаних заявили, що законопроект про деолігархізацію може зменшити рівень корупції в Україні.

Майже третина українців (28%) не вірять в ефективність цього закону і вважають, що він ні до чого не приведе, адже має декларативний характер.

Ще 15% опитаних вважають, що основним результатом закону про деолігархізацію, в разі його ухвалення, стане перерозподіл ресурсів та поява нових олігархів. На думку 10% українців завдяки цьому закону влада отримає інструмент впливу на великий бізнес.

Законопроект №5599 Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) внесли на розгляд Верховної Ради у червні.

Його автором є президент Володимир Зеленський.

1 липня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів в першому читанні. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати від групи За майбутнє.

На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів прийматиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам. Крім того, закон порушує права та свободи людини.

У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

10 вересня він спрямував законопроект Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) для експертного висновку Венеціанської комісії.

16 вересня Венеційська комісія прийняла запит України на розгляд законопроекту №5599 про так званих олігархів.

Попри це, 17 вересня Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект №5599 про деолігархізацію.