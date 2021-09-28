Если в течение этого отопительного сезона будут расти тарифы на коммунальные услуги – субсидии гражданам пересмотрят автоматически.

О деталях назначения субсидий сообщила сегодня на пресс-конференции министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, украинцам не нужно будет никуда обращаться и предоставлять какие-то дополнительные справки для перерасчета субсидии.

– Не нужно никуда бежать и не нужно приносить никакие справки. Если будут расти тарифы на коммунальные услуги, размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически, — подчеркнула министр.

Субсидии будут пересчитывать с того месяца, в котором произошел рост тарифов.

При условии же, если человек не получал субсидию, однако после роста тарифов имеет такую необходимость, он сможет обратиться в соответствующие органы в любой момент.

– Такому человеку субсидию назначат сразу в месяц обращения, — уточнила Лазебная.

Министр заверила, что механизм субсидий будет стабильно работать в Украине при любом течении отопительного сезона и при условии изменения тарифов на коммунальные услуги.

Лазебная также сообщила, что средний размер субсидии в этот отопительный сезон составит около 2000 грн.

– Мы проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей. По результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидий в отопительный сезон 2021 – 2022 годов составит около 2000 грн, — заявила министр.

Кроме того, Лазебная напомнила, что в бюджете на этот год заложено 35,2 млрд грн на субсидии. В то же время в Верховной Раде первое чтение прошел законопроект, который предусматривает увеличение программы субсидий в этом году еще на 12,1 млрд грн.