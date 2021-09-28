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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

За зростання тарифів у опалювальний сезон субсидії перераховуватимуть автоматично – Лазебна

марина лазебна

Якщо протягом цього опалювального сезону зростатимуть тарифи на комунальні послуги – субсидії громадянам переглядатимуть автоматично.

Про деталі призначення субсидій поінформувала сьогодні на прес-конференції міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, українцям не потрібно буде нікуди звертатися і надавати якісь додаткові довідки для перерахунку субсидії.

– Не потрібно нікуди бігти і не потрібно приносити ніякі довідки. Якщо зростатимуть тарифи на комунальні послуги, розмір субсидії для отримувачів буде переглянутий автоматично, – наголосила міністр.

Субсидії будуть перераховувати з того місяця, в якому відбулося зростання тарифів.

За умови ж, якщо особа не отримувала субсидію, проте після зростання тарифів має таку необхідність, вона будь-коли зможе звернутися до відповідних органів.

– Такій людині субсидію призначать одразу у місяць звернення, – уточнила Лазебна.

Міністр запевнила, що механізм субсидій стабільно працюватиме в Україні за будь-якого перебігу опалювального сезону та за умови зміни тарифів на комунальні послуги.

Лазебна також поінформувала, що середній розмір субсидії цього опалювального сезону складе близько 2 000 грн.

– Ми проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей. За результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидій в опалювальний сезон 2021-2022 років складатиме близько 2 000 грн, – заявила міністр.

Крім того, Лазебна нагадала, що в бюджеті на цей рік закладено 35,2 млрд грн на субсидії. Водночас у Верховній Раді перше читання пройшов законопроект, який передбачає збільшення програми субсидій цього року ще на 12,1 млрд грн.

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Джерело: Укрінформ

Фото: Урядовий портал

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