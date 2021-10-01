Вакцинация в Украине: что будет, если купить Covid-сертификат

Интернет полнится объявлениями о продаже Covid-документов. Если раньше массово подделывали справки и ПЦР-тесты, то теперь мошенники активно торгуют сертификатами о вакцинации.

Чуть ли не ежедневно правоохранители сообщают о разоблачении новых схем. А найти объявления о продаже поддельных Covid- сертификатов можно в социальных сетях и Telegram-каналах. На страницах с мошеннической схемой преимущественно есть ссылка на чат-бот, где довольно быстро отвечают на дополнительные вопросы.

В одном из таких чат-ботов пообещали внести данные в приложение Дія и даже предложили выбрать вакцину, которая будет значиться в фальшивых документах.

— Все официально, — заверили продавцы.

В переписке документы обещают прислать через 21 день, как после второго укола прививки. Если очень нужно, то поддельный сертификат могут отправить даже завтра, уверяя, что просто зарегистрируют данные о двух дозах прививки “задним” числом.

Расценки за поддельные документы — от 1,2 тыс. грн (как в этом Telegram-канале) и до 6-7 тыс. грн. Бумажную версию сертификата обещают прислать курьером и просят аванс за услуги. Хотя в основном можно увидеть сайты, работающие по полной предоплате.

Уже через сутки это объявление исчезло, а чат-бот, в котором предлагали купить сертификат, просто превратился на удаленный аккаунт.

В киберполиции говорят, что 90% таких предложений — обычное мошенничество. Но на самом деле, обещая подделать сертификат о вакцинации, мошенники просто отправят бумагу в лучшем случае с мокрой печатью и фамилией, в Дія и Helsi, конечно, она не появится.

Второй вариант — мошенники просто возьмут деньги заранее и исчезнут. Сейчас киберполицейские сопровождают три десятка похожих уголовных производств о подделке Covid-документов.

Одно из последних задержаний — в Черкасской области. Врач за 5 тыс. грн обещала изготовить сертификат и внести сведения о якобы проведенной вакцинации в электронный реестр. Но, чтобы не попасться, она намеренно делала ошибки, и данные не генерировались в приложении Дія.

К схемам причастны турагенты и семейные врачи

В киберполиции говорят, что с мошенниками сотрудничают и туристические агенты, чтобы отправлять своих клиентов в путешествие с ненастоящими документами. Хотя сейчас во время поездки за границу преимущественно проверяют именно цифровой сертификат о вакцинации, а не бумажный.

А также в схемах участвуют медики, которые действительно имеют доступ к электронным реестрам и готовы вносить туда данные о вакцинации без предварительной иммунизации. Правда, “задним” числом их внести невозможно, поскольку этот врач несет ответственность за каждую операцию, которую осуществляет в реестре.

Система построена таким образом, что информация о прививках в реестре может появиться только так: есть врач, уполномоченный делать прививки, или есть врач, работающий в центре массовой вакцинации. Они вносят эти данные в реестр и после этого подписывают их своим электронным ключом.

— Система фиксирует, какой врач и на каком основании вносит данные о вакцинации. Сказать, что “задним” числом что-то внесено, — это все полный бред. За внесение каждой дозы вакцины он несет ответственность, — рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

В приложение Дія невозможно загрузить фальшивые данные о вакцинации и сгенерировать ложный цифровой сертификат.

В приложении Дія есть технические требования — достоверность данных, подтверждение врачом, правильное внесение всех полей для того, чтобы эти данные могли отразиться. Чтобы заказать Covid-сертификат, вы должны воспользоваться photo recognition (системой распознавания лиц), автоматически он просто не появится.

— К мошенникам, которые обещают, что сертификат появится автоматически в Дії, надо относиться с большой осторожностью, потому что они даже не понимают, как он появляется в Дії, — заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

В Министерстве здравоохранения уже знают о ситуации с вакцинацией на бумаге и подделками сертификатов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что на нескольких врачей в Украине уже открыли уголовные производства за подделку свидетельства о прививках.

Поэтому в Минздраве предлагают отстранять от работы на время проведения следствия руководителей медицинских учреждений, где были зафиксированы такие преступления. А вскоре наказание за подделку Covid-документов усилят, заявили в правительстве.

Законопроект об изменениях в Уголовный кодекс уже подали в Верховную Раду. Для мошенников предусмотрен штраф от 170 тыс. грн или лишение свободы на три года. А для тех, кто сознательно использует подделки, по меньшей мере несколько тысяч грн штрафа, а максимум — два года лишения свободы.