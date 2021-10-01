Вакцинація в Україні: що буде, якщо купити Covid-сертифікат

Інтернет повниться оголошеннями про продаж Covid-документів. Якщо раніше масово підробляли довідки та ПЛР-тести, то тепер шахраї активно торгують сертифікатами про вакцинацію.

Ледь не щодня правоохоронці повідомляють про викриття нових схем. А знайти оголошення про продаж підробних Covid- сертифікатів можна у соціальних мережах та Telegram-каналах. На сторінках із шахрайською схемою переважно є посилання на чат-бот, де доволі швидко відповідають на додаткові запитання.

В одному з таких чат-ботів пообіцяли внести дані до застосунку Дія та навіть запропонували обрати вакцину, яка значитиметься у фальшивих документах.

— Все офіційно, – запевнили продавці.

У листуванні документи обіцяють надіслати через 21 день, нібито після другого щеплення. Якщо дуже потрібно, то підробний сертифікат можуть відправити навіть завтра, запевняючи, що просто зареєструють дані про дві дози щеплення “заднім” числом.

Розцінки за підроблені документи – від 1,2 тис. грн (як у цьому Telegram-каналі) та до 6-7 тис. грн. Паперову версію сертифіката обіцяють надіслати кур’єром та просять аванс за послуги. Хоча переважно можна побачити сайти, що працюють за повною передплатою.

Вже за добу це оголошення зникло, а чат-бот, в якому пропонували купити сертифікат, просто перетворився на видалений акаунт.

У кіберполіції кажуть, що 90% таких пропозицій – звичайне шахрайство. Але насправді, обіцяючи підробити сертифікат про вакцинацію, шахраї просто відправлять папірець у кращому разі з мокрою печаткою та прізвищем, але у Дії та Helsi, звісно, він не з’явиться.

Другий варіант – шахраї просто візьмуть гроші наперед та зникнуть. Нині кіберполіцейські супроводжують три десятки схожих кримінальних проваджень про підробку Covid-документів.

Одне з останніх затримань – на Черкащині. Там лікар за 5 тис. грн обіцяла виготовити сертифікат та внести відомості про нібито проведену вакцинацію до електронного реєстру. Але, щоб не попастися, навмисно робила помилки, і дані не генерувалися у застосунку Дія.

До схем причетні турагенти та сімейні лікарі

У кіберполіції кажуть, що з шахраями співпрацюють і туристичні агенти, щоб відправляти своїх клієнтів у подорож з несправжніми документами. Хоча зараз під час поїздки за кордон переважно перевіряють саме цифровий сертифікат про вакцинацію, а не паперовий.

А також у схемах беруть участь медики, які справді мають доступ до електронних реєстрів і готові вносити туди дані про вакцинацію без попередньої імунізації. Щоправда, “заднім” числом їх внести неможливо, оскільки цей лікар несе відповідальність за кожну операцію, що здійснює у реєстрі.

Система побудована таким чином, що інформація про щеплення у реєстрі може з’явитися тільки так: є лікар, який уповноважений робити щеплення, або є лікар, який працює у центрі масової вакцинації. Вони вносять ці дані до реєстру і після цього підписують їх своїм електронним ключем.

— Система фіксує, який лікар та на якій підставі вносить дані про вакцинацію. Сказати, що “заднім” числом щось внесено, – це все цілковита маячня. За внесення кожної дози вакцини він несе відповідальність, – розповів керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

У застосунок Дія неможливо завантажити фальшиві дані про вакцинацію та згенерувати несправжній цифровий сертифікат.

У додатку Дія є технічні вимоги – достовірність даних, підтвердження лікарем, правильне внесення всіх полів для того, щоб ці дані могли відобразитися. Щоб замовити Covid-сертифікат, ви повинні скористатися photo recognition (системою розпізнавання обличчя), автоматично він просто не з’явиться.

— До шахраїв, які обіцяють, що сертифікат з’явиться автоматично у Дії, треба ставитися з більшою засторогою, бо вони навіть не розуміють, як він там з’являється, – заявив керівник із розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

У Міністерстві охорони здоров’я вже знають про ситуацію з вакцинацією на папері та підробками сертифікатів. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що на кількох лікарів в Україні вже відкрили кримінальні провадження за підробку свідоцтва про щеплення.

Тож в МОЗ пропонують відстороняти від роботи на час проведення слідства керівників медичних закладів, де фіксують такі злочини. А незабаром покарання за підробку Covid-документів посилять, заявили в уряді.

Законопроект про зміни до кримінального кодексу вже подали до Верховної Ради. Для шахраїв передбачено штраф від 170 тис. грн або позбавлення волі на три роки. А для тих, хто свідомо використовує підробки, щонайменше декілька тисяч грн штрафу, а щонайбільше – два роки позбавлення волі.