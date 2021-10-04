На Николаевщине начинается проверка здоровья пострадавших от токсичных отходов НГЗ

Общественная организация Стоп Шлам начинает массовое исследование состояния здоровья людей, пострадавших от отходов производства Николаевского глиноземного завода – красного шлама.

Об этом сообщил глава организации Василий Орел на пресс-конференции. Судебный эксперт Евгений Юрченко рассказал, что уже провели экспертизу волос жителей окрестностей шламохранилищ НГЗ. В организмах людей обнаружили избыточное содержание ряда элементов, вызывающих рак и другие болезни.

Глава Исследовательского комитета Украинского союза клинической онкологии Вячеслав Копецкий подтвердил, что найденные в организмах жителей Николаевской области хром, кадмий, бериллий и никель вызывают рак легких, титан – рак кожи, галий – рак легких, мочевого пузыря и кожи.

— Проведенное исследование – это стартовый этап. Учитывая воздействие красного шлама на здоровье людей, пострадавшим может оказаться любой житель Николаевской области. Чтобы выяснить это, нужно всего лишь сдать волосы на анализ. Его делают достаточно быстро. Можно будет узнать, существует ли накопление в организме элементов, находящихся в красном шламе. Если обнаружат алюминий и хром, как это было в исследованиях волос людей, живущих в окрестностях шламохранилищ, то причина будет очевидна. В Николаевской области других источников загрязнения окружающей среды нет, – заявил на пресс-конференции адвокат ОО Стоп Шлам Артемий Воробьев.

По его словам, сдать волосы на экспертизу может любой житель Николаевской области.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции выявил ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, жизнь и здоровье человека.

В красном шламе обнаружили мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В декабре 2020 года общественная организация Стоп Шлам подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн моральной компенсации для жителей города.

В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн жителям Николаевской области, присоединившимся к иску.