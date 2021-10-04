На Миколаївщині починається перевірка здоров’я постраждалих від токсичних відходів МГЗ

Громадська організація Стоп Шлам починає масове дослідження стану здоров’я людей, постраждалих від відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу – червоного шламу.

Про це повідомив глава організації Василь Орел на прес-конференції. Судовий експерт Євген Юрченко розповів, що вже провели експертизу волосся жителів околиць шламосховищ МГЗ. В організмах людей виявили надмірний вміст низки елементів, що викликають рак та інші хвороби.

Голова Дослідницького комітету Українського союзу клінічної онкології В’ячеслав Копецький підтвердив, що знайдені в організмах мешканців Миколаївської області хром, кадмій, берилій і нікель викликають рак легенів, титан – рак шкіри, галій – рак легенів, сечового міхура та шкіри.

– Проведене дослідження – це стартовий етап. З огляду на вплив червоного шламу на здоров’я людей, постраждалим може виявитися будь-який житель Миколаївської області. Щоб з’ясувати це, потрібно здати волосся на аналіз. Його роблять досить швидко. Можна буде дізнатися, чи є накопичення в організмі елементів, що перебувають у червоному шламі. Якщо виявлять алюміній і хром, як це було у дослідженнях волосся людей, що живуть в околицях шламосховищ, то причина буде очевидною. У Миколаївській області інших джерел забруднення навколишнього середовища немає, – заявив на прес-конференції адвокат ГО Стоп Шлам Артемій Воробйов.

За його словами, здати волосся на експертизу може будь-який житель Миколаївської області.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції виявив низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище, життя та здоров’я людини.

У червоному шламі виявили миш’як, кадмій, ртуть, свинець, елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірку, стибієм, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація Стоп Шлам подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн моральної компенсації для жителів міста.

У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд грн жителям Миколаївської області, які доєдналися до позову.