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Юлія Захарченко |

На Миколаївщині починається перевірка здоров’я постраждалих від токсичних відходів МГЗ

На Миколаївщині починається перевірка здоров’я постраждалих від токсичних відходів МГЗ

Громадська організація Стоп Шлам починає масове дослідження стану здоров’я людей, постраждалих від відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу – червоного шламу.

Про це повідомив глава організації Василь Орел на прес-конференції. Судовий експерт Євген Юрченко розповів, що вже провели експертизу волосся жителів околиць шламосховищ МГЗ. В організмах людей виявили надмірний вміст низки елементів, що викликають рак та інші хвороби.

На Миколаївщині починається перевірка здоров'я постраждалих від токсичних відходів МГЗ

Голова Дослідницького комітету Українського союзу клінічної онкології В’ячеслав Копецький підтвердив, що знайдені в організмах мешканців Миколаївської області хром, кадмій, берилій і нікель викликають рак легенів, титан – рак шкіри, галій – рак легенів, сечового міхура та шкіри.

– Проведене дослідження – це стартовий етап. З огляду на вплив червоного шламу на здоров’я людей, постраждалим може виявитися будь-який житель Миколаївської області.

Щоб з’ясувати це, потрібно здати волосся на аналіз. Його роблять досить швидко. Можна буде дізнатися, чи є накопичення в організмі елементів, що перебувають у червоному шламі.

Якщо виявлять алюміній і хром, як це було у дослідженнях волосся людей, що живуть в околицях шламосховищ, то причина буде очевидною. У Миколаївській області інших джерел забруднення навколишнього середовища немає, – заявив на прес-конференції адвокат ГО Стоп Шлам Артемій Воробйов.

За його словами, здати волосся на експертизу може будь-який житель Миколаївської області.

На Миколаївщині починається перевірка здоров'я постраждалих від токсичних відходів МГЗ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції виявив низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище, життя та здоров’я людини.

У червоному шламі виявили миш’як, кадмій, ртуть, свинець, елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірку, стибієм, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

У грудні 2020 року громадська організація Стоп Шлам подала позов про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн моральної компенсації для жителів міста.

У травні 2021 року Заводський районний суд задовольнив цей позов, постановивши виплатити 9,2 млрд грн жителям Миколаївської області, які доєдналися до позову.

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