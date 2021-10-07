По мере приближения к зиме и отопительному сезону все более актуальным становится вопрос тарифов и экономии энергоресурсов, в частности природного газа.

В НАК Нафтогаз Украины предложили постоянную годовую цену на газ для населения в размере 7,96 грн за 1 куб. м. Голубое топливо от других поставщиков может обойтись украинцам как несколько дешевле, так и дороже.

Факты ICTV решили расспросить экспертов, как можно сэкономить на потреблении газа и помогут ли в этом энергосберегающие технологии.

В комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов выделил два ключевых метода: установление специального счетчика для учета калорийности газа и энергосбережение.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выделил такие способы, как утепление дома, энергосбережение, установка счетчика и установка более современного газового котла (если есть такая финансовая возможность).

Утепление и энергосбережение

В комментарии Фактам ICTV Олег Пендзин посоветовал обязательно утеплять помещения (утеплять стены, заменять окна и т.п.).

Важно также придерживаться такой энергосберегающей технологии, как газовое отопление не всего помещения. Речь идет об индивидуальном отоплении, когда потребитель имеет возможность сократить расходы газа, отапливая только отдельные комнаты в помещении (и выключая отопление в других).

– В Европе люди живут в помещениях, которые локально обогреваются. Если большой дом, то второй этаж, например, вообще не отапливается, — рассказал Пендзин.

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов также советует воспользоваться методом энергосбережения и сократить объем потребления газа, отапливая не всё помещение.

– В украинской традиции мы весь дом отапливаем. В европейских традициях, где отапливать всегда было дорого, отапливались только две-три комнаты в доме, — пояснил эксперт.

Вместе с тем Лупоносов считает недостаточно эффективным утепление помещения. Эксперт отметил, что если жилье новое – оно уже утеплено (сейчас используются определенные энергосберегающие технологии). В то же время в старых домах утепление, например, слоем пенопласта не является достаточно эффективной технологией (особенно если утепляют только отдельную квартиру, а не весь дом).

По словам Лупоносова, гораздо более эффективным для экономии газа является установление специального газового счетчика.

Газовые счетчики

Алексей Лупоносов советует бытовым потребителям устанавливать счетчик, который бы учитывал калорийность газа.

– Украина – единственная страна в Европе, где не учитывается калорийность газа. К сожалению, мы сегодня можем потреблять газ, который не соответствует государственному стандарту, и платить за него как за высококалорийный газ. В быту люди описывают это словами: горит желтым пламенем. Не синим, как мы привыкли, а желтым. Если калорийность не выдержана, то вы будете в два-три раза больше сжигать этого газа, а цена выставляется как за нормальное топливо, — подчеркнул эксперт.

Обязательно устанавливать газовые счетчики в доме советует и Олег Пендзин, поскольку это позволит украинцам платить именно за тот объем газа, который они использовали.

– Счетчики нужно ставить обязательно. Если у вас нет счетчика, вам будут начислять (количество потребленного газа, — ред.) в среднем по дому. Если же есть счетчик – это только то, что вы непосредственно использовали, — рассказал эксперт.

Газовые котлы

Олег Пендзин также напомнил о возможности замены газового котла (в случае индивидуального отопления). При этом эксперт подчеркнул, что это достаточно дорого, и не все украинцы имеют такую финансовую возможность.

– Есть новые котлы, которые с электроникой, которые включаются и выключаются автоматически, когда достигается определенная температура, есть климат-контроль. Но это все дорогое удовольствие, — заявил эксперт.

В случае централизованного отопления в доме Пендзин советует утеплять помещения и ставить газовые счетчики.

– Если вы на централизованном отоплении, то единственное, что вы можете реально сделать, это утеплить помещение и поставить счетчик, — заявил он.

В то же время Алексей Лупоносов заметил, что эффект от установки такого нового газового котла для индивидуального отопления можно получить через годы. По его словам, более экономически выгодно, по возможности, переходить на другие, альтернативные источники отопления.

– Главное, чтобы у вас был счетчик, который учитывает калорийность газа. А котлы – они сегодня все более или менее одинаковы. Там нет технологий, которые как-то отличаются. А если и есть, то степень экономии, если вы поставили новый котел, где-то через 5-6 лет это окупится. Сегодня более экономически выгодно, если есть возможность, – переход на другие источники – опилки, дрова, — заявил Лупоносов.

Перерасчет платежей

Что касается централизованного отопления в многоквартирных домах, Алексей Лупоносов советует добиваться справедливого расчета платежей через хозяйственные суды.

По его словам, это могут делать как жители отдельной квартиры, так и ОСМД (Объединения совладельцев многоквартирного дома).

– Для людей, которые живут в многоквартирных домах, надо обращаться в суд, поскольку у нас 80% домов оборудованы системой общего отопления, которая не может регулировать уровень тепла в каждом жилье отдельно. И часто происходит так: если поставка тепла идет с верхних этажей, то там людям очень жарко, а внизу носитель уже холодный, людям холодно. И наоборот. Так вот нужно, чтобы на каждый стояк перечисляли платежи в соответствии с тем, где находится ваше жилье, поскольку вы это тепло не потребляете. Или использовать выравнивающие коэффициенты, — объяснил эксперт.

Как заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, готовность к отопительному сезону 2021-2022 в Украине всей инфраструктуры сейчас составляет 99%. Речь идет о ремонте тепловых сетей и котельных, подготовке школ, больниц, детских садов, а также непосредственной подготовке жилых домов.

В украинских хранилищах сейчас есть почти 19 млрд куб. м газа. Шмыгаль заверил, что этого будет достаточно, чтобы пройти зиму.

В то же время правительство поручило руководству НАК Нафтогаз Украины и Укргаздобыче увеличить добычу собственного голубого топлива в стране.