Украинцам доступна возможность передачи показаний счетчиков газа онлайн. Благодаря сервису 104 потребители могут оплатить счета за голубое топливо, не выходя из дома.

Чтобы воспользоваться ресурсом, необходима регистрация. После авторизации в системе пользователи коммунальных услуг могут в дистанционном формате передать необходимые данные.

Что нужно для регистрации на 104

название компании-поставщика газа;

номер лицевого счета (в системе поставщика);

сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты.

На адрес электронной почты можно зарегистрировать один лицевой счет. Разработчики рекомендуют при регистрации использовать компьютер для корректной работы сервиса.

После ввода всех данных система предложит вам согласиться с условиями обработки персональных данных. Без согласия вы не сможете зарегистрироваться на сервисе.

Следующий этап – заполнение персональных данных, среди которых есть поставщик природного газа. Его нужно выбрать из списка. Если вашей компании нет среди них, регистрация в системе и доступ к лицевому счету невозможны.

После ввода данных проверьте адрес электронной почты. На почтовый ящик поступит письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 до 5 числа определенного месяца, то ожидание может занять несколько часов. Не забывайте, что оно могло попасть в папку Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Как платить за электричество

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома, через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — читайте в нашем материале.