Как экономить воду в быту: 10 советов от эксперта

Как экономить воду? Этот вопрос тревожит украинцев каждый раз, когда они получают квитанции на оплату коммунальных услуг.

По статистике, оплата коммунальных услуг — это то, на что граждане тратят больше всего денег после еды, алкоголя, табачных изделий и одежды. По данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2021 года украинцы отдали 18% своих доходов на оплату коммуналки.

Особенно актуальным вопрос, как можно экономить воду, становится во время отопительного сезона, когда приходится тратить огромные суммы на отопление.

Наиболее остро чувствуют финансовую нагрузку пенсионеры. Размер их пенсии часто даже не дотягивает до суммы, указанной в квитанциях.

Чтобы выяснить, как экономить воду в быту, Факты ICTV обратились за советами к эксперту в сфере жилищно-коммунальных услуг и основательнице общественной организации УПС! Життя в моєму місті Кристине Ненно.

Как экономить воду в быту: советы

1. Установить счетчики горячей и холодной воды. Кристина Ненно отмечает, что это существенно поможет сэкономить, ведь потребитель будет платить только по показаниям счетчика, а не по общим расчетам.

— Если есть какие-то расходы после общего узла учета, то это все полностью распределяется на все квартиры, в которых приборы учета не установлены. Если, например, в подвале где-то просачивается вода, все за это платят.

2. Смеситель с аэратором. У такого типа смесителей есть специальная насадка, которая запускает немного воздуха, и вода течет не одной струей, а с пузырьками. В результате происходит циркуляция воды и воздуха — это помогает сэкономить.

Эксперт отмечает, что такие смесители недорогие, их можно приобрести даже по цене до 1 тыс. грн.

3. Выключать воду или уменьшать напор при чистке зубов или бритье. Если хотите экономить воду — не включайте кран на полную мощность во время чистки зубов и бритья.

4. Экономия во время мытья посуды. Не держите кран с включенной водой во время мытья посуды. Намочите ее, выключите воду и тогда намыливайте, а уже затем смывайте.

5. Посудомоечная машина. Кристина Ненно советует приобрести посудомоечную машину, ведь это экономнее, чем мытье вручную.

— Доказано не одним ученым, что даже при полной загрузке посудомоечной машины расходы в литрах воды гораздо меньше, чем если бы это же количество посуды мыли бы вручную. Даже в 10 раз расходы можно уменьшить.

6. Душ вместо ванной. Ненно отмечает — если вы сократите пребывание в душе на 1-2 минуты, это поможет сэкономить до 500 литров воды в месяц.

7. Сантехника с режимами экономии. Эксперт отмечает, что значительная часть расходов воды идет на унитаз, поэтому нужно покупать сантехнику с режимами экономии.

— Унитаз с двумя кнопками смыва. Одна кнопка — с меньшим сливом, другая — более напористая и, соответственно, большее количество воды расходуется.

8. Экономические насадки на душ. Насадки с различными режимами способствуют экономии воды.

— Эффект по расходу воды реально ощутим. Это не мешает нормально помыться, просто распределение того, как выливается вода, более экономичное.

9. Починить сломанную сантехнику. Если в доме есть какие-то краны, которые текут, их обязательно надо починить, ведь неисправная техника — это дополнительные расходы.

10. Мытье овощей и фруктов в мисках, а не под проточной водой.

— Если мы кладем овощи или даже зелень в миску с водой, они вымываются лучше, поскольку весь грунт, который там есть, полностью оседает на дно миски. Поэтому некоторые специалисты даже рекомендуют овощи и фрукты заливать водой в миске. Это и для здоровья лучше, да еще и экономия воды, — резюмирует Кристина Ненно.

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