Отопительный сезон 2021-2022: как наиболее выгодно обогреть частный дом

В Украине владельцам частных домов с электрокотлами после роста тарифов обогревать жилище во время отопительного сезона 2021-2022 станет вдвое дороже, чем газом.

Выросли цены также на дрова и пеллеты, на которые перешли хозяева.

Факты ICTV решили выяснить, чем сейчас наиболее выгодно отапливать частный дом.

Владелец дома на электроотоплении Виталий Фроляк на обогрев дома в самый холодный месяц тратил 2-3 тыс. грн.

В этом году после роста цен на электричество и отмены всех льгот прогнозирует, что будет платить до 5 тыс. грн в месяц.

– Сегодняшние тарифы без льгот на электроотопление – просто космические для нашего украинского потребителя. Единственный выход – это либо пеллеты, либо газ, – говорит мужчина.

Экономить, говорит, можно на подогреве воды, благодаря ночному тарифу для работы бойлера. Использовать предлагает даже автоматическое реле, которое включается в 23.00, а выключается в 06.00.

Дмитрий Юрик из села Бараницы Закарпатской области комбинирует газ и дрова, имея два котла – твердотопливный и газовый. Воду подогревает газом, а дом – дровами. Так, утверждает мужчина, на треть дешевле.

– Если бы я грел только газом, это стоило бы 22 тыс. грн. А используя дрова, плачу 15 тыс. грн, – говорит Дмитрий Юрик.

Однако отапливать дровами – хлопотно: нужно иметь место для того, чтобы их хранить, средства на приобретение и постоянно чистить дымоход.

Эксперты советуют инвестировать в энергоэффективность дома, чтобы не обогревать улицу и не терять тепло через неутепленные стены, плохие окна или крышу.

“Слабые места” дома может определить энергоаудитор. Его услуги стоят от 3 тыс. грн. Специалист расскажет, как правильно утеплить дом и сэкономить тепло.

– Профессионально утепленный дом экономит бешеную сумму средств. Не ставьте 5-сантиметровый пенопласт – поставьте 15-сантиметровый. Тогда вы почувствуете, насколько теплый ваш дом, – убеждает эксперт в области жилищно-коммунальных услуг Владимир Гуцул.

По его словам, прислушавшись к его совету, включать отопление не придется даже при температуре +5.

Директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец в небольшом екохаусе имеет и солнечные панели, и гелиосистему, и теплонасос.

Зимой его счета за электричество – 500 – 1 000 грн.

Оборудование недешевое, признает Иван, но чтобы изрядно экономить, можно в доме установить лишь теплонасос.

Такой для площади более 100 кв. м стоит $3 тыс., а работать будет 25 лет. Из сети берет 1 Вт, сам производит 4 Вт.

Для идеального сочетания можно весной и осенью греться благодаря теплонасосу, а в морозы включать электро- или газовый котел.

Для температуры воздуха 0-+5 советует поставить керамические панели, которые стоят около 1-1,5 тыс. грн или кондиционеры, которые работают до -15. Стоимость последних составляет 10-15 тыс. грн.

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