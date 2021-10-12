Як економити воду в побуті: 10 порад від експерта

Як економити воду? Це питання турбує українців щоразу, коли вони отримують квитанції на оплату комунальних послуг.

За статистикою, оплата комунальних послуг – це те, на що громадяни витрачають найбільше грошей після їжі, алкоголю, тютюнових виробів та одягу. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі 2021 року українці віддали 18% своїх доходів на оплату комуналки.

Особливо гостро питання, як можна економити воду, постає під час опалювального сезону, коли доводиться витрачати шалені кошти на опалення.

Найсильніше відчувають фінансове навантаження пенсіонери. Розмір їхньої пенсії часто навіть не дотягує до суми, зазначеної у квитанціях.

Щоб з’ясувати, як економити воду у побуті, Факти ICTV звернулися за порадами до експертки у сфері житлово-комунальних послуг та засновниці громадської організації УПС! Життя в моєму місті Кристини Ненно.

Як економити воду у побуті: поради

1. Встановити лічильники гарячої та холодної води. Кристина Ненно зауважує, що це суттєво допоможе зекономити, адже споживач сплачуватиме лише за показниками лічильника, а не за загальними розрахунками.

– Якщо є якісь витрати після загального вузла обліку, то це все повністю розподіляється на всі квартири, у яких прилади обліку не встановлені. Якщо, наприклад, у підвалі десь просочується вода, всі за це платять.

2. Змішувач з аератором. У такого типу змішувачів є спеціальна насадка, яка запускає трохи повітря, і вода тече не одним струменем, а з бульбашками. Внаслідок цього відбувається циркуляція води та повітря – це допомагає зекономити.

Експертка наголошує, що такі змішувачі недорогі, можна придбати навіть за ціною до 1 тис. грн.

3. Вимикати воду або зменшувати напір під час чистки зубів чи бриття. Якщо хочете економити воду – не вмикайте кран на повну потужність під час чистки зубів та бриття.

4. Економія під час миття посуду. Не тримайте кран із водою постійно увімкненим під час миття посуду. Намочіть його, вимкніть воду і тоді намилюйте, а вже потім змивайте.

5. Посудомийна машина. Кристина Ненно радить придбати посудомийну машину, адже це економніше, аніж миття руками.

– Доведено не одним науковцем, що навіть за повного завантаження посудомийної машини витрати у літрах води набагато менші, ніж якби цю ж кількість посуду мили б вручну. Навіть до 10 разів витрати можна зменшити.

6. Душ замість ванної. Ненно зауважує – якщо ви скоротите перебування у душі на 1-2 хвилини, це допоможе зекономити до 500 літрів води на місяць.

7. Сантехніка з режимами економії. Експертка наголошує, що значна частина витрат води йде на унітаз, тому потрібно купувати сантехніку з режимами економії.

– Унітаз з двома кнопками змиву. Одна кнопка – з меншим зливом, інша – більш напориста і, відповідно, більша кількість води витрачається.

8. Економічні насадки на душ. Насадки з різними режимами сприяють економії води.

– Ефект щодо витрати води реально відчутний. Це не заважає нормально помитися, просто розподіл того, як виливається вода, більш економічний.

9. Полагодити зламану сантехніку. Якщо у будинку є якісь крани, які течуть, їх обов’язково треба полагодити, адже несправна техніка – це додаткові витрати.

10. Миття овочів та фруктів у мисках, а не під проточною водою.

– Якщо ми кладемо овочі або навіть зелень у миску з водою, вони вимиваються краще, оскільки весь ґрунт, який там є, повністю осідає на дно миски. Тому деякі фахівці навіть рекомендують овочі та фрукти заливати водою у мисці. Це і для здоров’я краще, та ще й економія води, – резюмує Кристина Ненно.

Читайте: