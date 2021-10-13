Як економити на опаленні квартири або будинку – 4 рішення, які працюють

Із приходом зими в Україні найбільш вагомою статтею комунальних витрат стає опалення. Щороку вартість послуг зростає, тому в громадян постійно виникає бажання зекономити.

Щоб економити на опаленні, варто робити зміни у приміщенні, а також дотримуватись певних правил. Зокрема, допоможуть утеплення та новітні котли.

Звісно, доведеться один раз вкластися в енергозбережні технології, але далі рахунки за опалення будуть не такими страшними.

Факти ICTV з’ясували разом з експертом, як все-таки можна зекономити на опаленні та які технології можуть стати в пригоді.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин виділив чотири основних напрямки економії опалення: енергозбереження, лічильники, заміна котлів та субсидія (за можливості).

Теплоізоляція приміщення

Експерт запевняє, що насамперед потрібно зайнятись енергозбереженням (міняти вікна, двері та утеплювати стіни, підлогу тощо).

Водночас Пендзин зауважує, що всі ці речі мають бути системними.

– Якщо ми говоримо про економію енергоносія – це питання не на один день. Наприклад, питання пов’язане з належним станом ваших вікон – ви повинні подивитися, настільки вони пропускають тепло. Якщо це старі вікна, то їх потрібно заклеїти та утеплити. Є речі, які просто необхідно робити, якщо ви бажаєте зекономити, – пояснив експерт.

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Встановлення лічильника теплової енергії

За словами Пендзина, другий і найважливіший напрямок – обліки енергоносіїв.

– Щоб зекономити, потрібно поставити лічильник. У вас має стояти лічильник перед входом у квартиру. Якщо це неможливо, варто поцікавитись – чи не можна поставити прибудинковий лічильник. Таким чином ви зекономите кошти, – зауважив експерт.

Як пояснив Пендзин, постачальницька організація у будь-якому випадку списуватиме без лічильника на жителів квартири усі їхні витрати, пов’язані з транспортуванням тепла. Але якщо поставити індивідуальний лічильник, то платити доведеться лише за те опалення, яке входить у ваше приміщення.

Отримання субсидії

Експерт наголосив на субсидії, що також може допомогти заощадити на опаленні.

– Варто подивитися, хто у будинку платить за енергоносії. Адже є такі питання як субсидії. І можна економити на енергоносіях, отримуючи субсидію. Однак якщо у вас велика сума заборгованості, субсидію просто не дадуть, – пояснив Пендзин.

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Заміна старих котлів

Також експерт зауважив, якщо у будинку стоїть старий газовий котел – потрібно його змінити на новітній та сучасний, який значно допоможе зекономити.

– Потрібно оновити котли, на це даються пільгові програми та дешеві кредити. Це все робить постачальник, який зацікавлений у цьому питанні, – додав Пендзин.

Найбільш енергозбережний варіант на сьогодні – конденсаційний газовий котел, який може економити до 10% та повноцінно постачати тепло до квартири.

Також є електричний котел, він компактний, легко встановлюється, не виділяє шкідливих продуктів горіння, автоматизований та досить потужний. Однак не в усіх будинках проводка зможе витримати навантаження цього приладу.

Окрім того, інші експерти рекомендують щільно закривати вночі штори та жалюзі. Адже це знижує швидкість втрати тепла та захищає від холоду.

Також наголошують, що температура повітря не повинна бути однакова в усіх кімнатах. Рекомендовані температури: +20…+22 у вітальні та робочому кабінеті, +18 на кухні та в спальні й +15 у коридорі.

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