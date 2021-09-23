Опалювальний сезон 2021-2022: як найбільш вигідно обігріти приватний будинок

В Україні власникам приватних будинків із електрокотлами після зростання тарифів обігрівати оселі під час опалювального сезону 2021-2022 стане удвічі дорожче, ніж газом.

Зросли ціни й на дрова та пелети, на які перейшли господарі.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, чим нині найбільш вигідно опалювати приватний будинок.

Власник будинку на електроопаленні Віталій Фроляк на обігрів оселі в найхолодніший місяць витрачав 2-3 тис. грн.

Цьогоріч після зростання цін на електрику та скасування всіх пільг прогнозує, що сплачуватиме до 5 тис. грн на місяць.

– Сьогоднішні тарифи без пільг на електроопалення – просто космічні для нашого українського споживача. Єдиний вихід – це або пелети, або газ, – каже чоловік.

Заощаджувати, каже, можна на підігріві води, завдяки нічному тарифу для роботи бойлера. Використати пропонує навіть автоматичне реле, яке вмикається о 23.00, а вимикається о 06.00.

Дмитро Юрик із села Бараниці Закарпатської області комбінує газ і дрова, маючи два котли – твердопаливний і газовий. Воду підігріває газом, а хату – дровами. Так, стверджує чоловік, на третину дешевше.

– Якби я грів лише газом, це коштувало б 22 тис. грн. А використовуючи дрова, сплачую 15 тис. грн, – говорить Дмитро Юрик.

Однак опалювати дровами – клопітно: потрібно мати місце для того, щоб їх зберігати, кошти на придбання та постійно чистити димар.

Експерти радять інвестувати в енергоефективність будинку, щоб не обігрівати вулицю та не втрачати тепло через неутеплені стіни, погані вікна чи дах.

“Слабкі місця” будинку може визначити енергоаудитор. Його послуги коштують від 3 тис. грн. Фахівець розкаже, як правильно утеплити будинок та заощадити тепло.

– Професійно утеплений будинок економить шалену суму коштів. Не ставте 5-сантиметровий пінопласт – поставте 15-сантиметровий. Тоді ви відчуєте, наскільки теплий ваш будинок, – переконує експерт у галузі житлово-комунальних послуг Володимир Гуцул.

За його словами, дослухавшись до його поради, вмикати опалення не доведеться навіть за температури +5.

Директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець у невеликому екохаусі має і сонячні панелі, і геліосистему, і теплонасос.

Взимку його рахунки за електрику – 500 – 1 000 грн.

Обладнання недешеве, визнає Іван, але щоб добряче економити, можна в будинку встановити лише теплонасос.

Такий для площі понад 100 кв. м коштує $3 тис., а працюватиме 25 років. Із мережі бере 1 Вт, сам продукує 4 Вт.

Для ідеального поєднання можна навесні та восени грітися завдяки теплонасосу, а в морози вмикати електро- чи газовий котел.

Для температури повітря 0-+5 радить поставити керамічні панелі, які коштують близько 1-1,5 тис. грн або кондиціонери, які працюють до -15. Вартість останніх нині становить 10-15 тис. грн.

Фото: Dreamstime

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