Петиция об обязательном оборудовании всех учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения, опубликованная на сайте президента Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

По состоянию на 19 октября с предложением автора петиции Алины Ханумак согласились 25 038 украинцев.

Гражданка просит разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект.

Документ должен обязать учреждения дошкольного образования оборудовать территорию системами видеонаблюдения.

Камеры предлагают установить:

в коридорах,

в столовых,

на спортивных и игровых площадках,

в учебных классах и других помещениях общего пользования.

Места, где камер быть не должно, – уборные и раздевалки.

Благодаря этому родители и руководство дошкольного учебного заведения смогут удаленно наблюдать в режиме реального времени за территорией учебного заведения.

Свое обращение Алина Ханумак обосновывает тем, что сегодня увеличивается число случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей.

В частности, речь идет о моральном насилии (игнорировании ребенка, систематическом унижении и издевательствах, словесных оскорблениях и тому подобном) и/или физическом.

– Такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию, социализации, нередко угрожает жизни или даже является причиной смерти, – объясняет гражданка.

Женщина отмечает, что сейчас установить факт жесткого обращения с ребенком почти невозможно, поэтому виновные лица остаются безнаказанными и продолжают совершать противоправные действия, или же, наоборот, осуждают невинных лиц.

– Уполномоченные органы часто остаются бессильными, поскольку отсутствуют необходимые доказательства, или же просто не совершают никаких действий, – отмечает Алина Ханумак.

После обеспечения учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения, видеозаписи можно будет использовать как надлежащее и допустимое доказательство для защиты прав и интересов детей, привлечения виновных лиц к ответственности и предупреждение таких случаев.

В соответствии с Порядком рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины, ее должны рассмотреть безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

У Офиса президента есть три рабочих дня для начала рассмотрения петиции со дня получения необходимого количества голосов.