Петиція про обов’язкове обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження, опублікована на сайті президента України, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Станом на 19 жовтня із пропозицією автора петиції Аліни Ханумак погодились 25 038 українців.

Громадянка просить розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект.

Документ має зобов’язати заклади дошкільної освіти обладнувати територію системами відеоспостереження.

Камери пропонують встановити:

у коридорах,

в їдальнях,

на спортивних та ігрових майданчиках,

у навчальних класах та інших приміщеннях загального користування.

Місця, де камер бути не повинно, – вбиральні та роздягальні.

Завдяки цьому батьки та керівництво дошкільного навчального закладу зможуть віддалено спостерігати в режимі реального часу за територією навчального закладу.

Своє звернення Аліна Ханумак обґрунтовує тим, що сьогодні збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми у закладах дошкільної освіти як із боку їхніх однолітків, так і з боку вихователів.

Йдеться, зокрема, про моральне насильство (ігнорування дитини, систематичне приниження та знущання, словесні образи тощо) та/або фізичне.

– Таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди її здоров’ю, розвитку, соціалізації, нерідко загрожує життю чи навіть є причиною смерті, – пояснює громадянка.

Жінка наголошує, що нині встановити факт жорсткого поводження з дитиною майже неможливо, тому винні особи залишаються непокараними та продовжують вчиняти протиправні дії, або ж, навпаки, осуджують невинних осіб.

– Уповноважені органи часто залишаються безсилими, оскільки відсутні необхідні докази, або ж просто не вчиняють жодних дій, – зазначає Аліна Ханумак.

Після забезпечення закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження, відеозаписи можна буде використовувати як належний та допустимий доказ задля захисту прав та інтересів дітей, притягнення винних осіб до відповідальності та попередження таких випадків.

Згідно із Порядком розгляду електронної петиції, адресованої президентові України, її мають розглянути невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

У Офісу президента є три робочі дні для початку розгляду петиції із дня набрання необхідної кількості голосів.