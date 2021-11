Три года со смерти Кати Гандзюк – как продвигается дело, кто заказчики

Ровно три года назад, 4 ноября 2018 года в больнице скончалась херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Ее смерть наступила в результате нападения, совершенного в июле 2018 года — женщину облили серной кислотой.

Тогда Гандзюк получила 35% ожогов тела, перенесла более десяти операций и провела месяцы в больнице.

3 ноября 2021 года стало известно, что один из исполнителей покушения на активистку Виктор Горбунов вышел на свободу. Именно этот мужчина покупал кислоту, которой облили женщину.

Суд назначил ему минимальный срок заключения – три года. Он вышел по условно-досрочному.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу о нападении на херсонскую активистку. По данным следствия, организаторами покушения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из депутатов Алексей Левин. Они находятся под стражей.

В августе 2020 года дело Левина и Мангера отправили в суд – его рассматривает Днепровский районный суд Киева. В сентябре 2021 года Верховный суд Украины отклонил ходатайство защиты Мангера о передаче материалов дела в Херсонский городской суд.

Еще один фигурант дела Игорь Павловский в октябре 2020 года получил условный срок за сокрытие преступления. Его освободили из-под стражи в декабре 2020 года.

По делу Екатерины Гандзюк уже вынесли приговоры пяти исполнителям — непосредственному организатору покушения Сергею Торбину и его соучастникам — Владимиру Васяновичу, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Никите Грабчуку.

Они получили разные сроки лишения свободы – от трех до шести с половиной лет.

Иностранные дипломаты призывают украинские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.

Three years have passed since the death of Kateryna Handziuk. All those involved in the murder must be brought to justice. A safe environment for activists throughout the country should be ensured, in particular by eradicating impunity for such crimes. pic.twitter.com/2nKtBLLPwz

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 4, 2021