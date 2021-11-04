Три года со смерти Кати Гандзюк – как продвигается дело, кто заказчики

Ровно три года назад, 4 ноября 2018 года в больнице скончалась херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Ее смерть наступила в результате нападения, совершенного в июле 2018 года — женщину облили серной кислотой.

Тогда Гандзюк получила 35% ожогов тела, перенесла более десяти операций и провела месяцы в больнице.

3 ноября 2021 года стало известно, что один из исполнителей покушения на активистку Виктор Горбунов вышел на свободу. Именно этот мужчина покупал кислоту, которой облили женщину.

Суд назначил ему минимальный срок заключения – три года. Он вышел по условно-досрочному.

В апреле 2020 года Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу о нападении на херсонскую активистку. По данным следствия, организаторами покушения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник одного из депутатов Алексей Левин. Они находятся под стражей.

Как продвигается дело?

В августе 2020 года дело Левина и Мангера отправили в суд – его рассматривает Днепровский районный суд Киева. В сентябре 2021 года Верховный суд Украины отклонил ходатайство защиты Мангера о передаче материалов дела в Херсонский городской суд.

Еще один фигурант дела Игорь Павловский в октябре 2020 года получил условный срок за сокрытие преступления. Его освободили из-под стражи в декабре 2020 года.

По делу Екатерины Гандзюк уже вынесли приговоры пяти исполнителям — непосредственному организатору покушения Сергею Торбину и его соучастникам — Владимиру Васяновичу, Виктору Горбунову, Вячеславу Вишневскому и Никите Грабчуку.

Они получили разные сроки лишения свободы – от трех до шести с половиной лет.

Призыв дипломатов

Иностранные дипломаты призывают украинские власти привлечь к ответственности виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.

— Прошло три года со дня смерти Екатерины Гандзюк. Все причастные к убийству должны быть привлечены к ответственности. Безопасные условия деятельности активистов должны быть гарантированы по всей стране, в том числе путем искоренения проблемы безнаказанности за подобные преступления, – говорится в заявлении Представительства ЕС.

Three years have passed since the death of Kateryna Handziuk. All those involved in the murder must be brought to justice. A safe environment for activists throughout the country should be ensured, in particular by eradicating impunity for such crimes. pic.twitter.com/2nKtBLLPwz — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 4, 2021

К этому же призыву присоединилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

— Три года назад антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк скончалась после того, как ее облили кислотой. Мои мысли с ее семьей. Я восхищаюсь отвагой Кати и других украинских активисток. Мы призываем привлечь виновных к ответственности без лишних промедлений, – заявила Симмонс.

3 years ago Kateryna #Handziuk, an anti-corruption activist, died after an acid attack. My thoughts are with her family today. I salute bravery of Katya and other women activists in #Ukraine. We call for those responsible to be brought to justice without unnecessary delay. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 4, 2021

Перед началом заседания 4 ноября Верховная Рада почтила память Екатерины Гандзюк минутой молчания.

Чем известна Гандзюк?

Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранителей и представителей местной власти, которая иногда приобретала довольно резкие формы.

Она вместе с другими активистами активно выступала против пророссийских сил в регионе и позже критиковала власти за слабую контрпропаганду на действия России.

Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации “титушек” против противников вырубки лесов в регионе.

До нападения активистка работала исполняющей обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также советником мэра города Владимира Миколаенко.

Гандзюк почтят сегодня

4 ноября в пяти городах Украины запланирована акция памяти Екатерины Гандзюк.

Активисты соберутся в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Луцке, чтобы напомнить, что до сих пор ни одному из заказчиков не вынесли приговор. Люди будут требовать справедливого рассмотрения дела.

В Киеве акция запланирована на 19.00 на Почтовой площади возле мурала, посвященного Гандзюк.