Чотири роки без Каті Гандзюк: окупанти бояться активістки навіть після її смерті

Листопад, 04 в 8:00

Рівно чотири роки тому, 4 листопада 2018 року у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк. Її смерть настала внаслідок нападу, який скоїли у липні 2018 року – жінку облили сірчаною кислотою.

Тоді Гандзюк дістала 35% опіків тіла, перенесла понад десять операцій та провела місяці у лікарні.

3 листопада 2021 року стало відомо, що Віктор Горбунов вийшов на волю. Саме цей чоловік купував кислоту, якою облили жінку. Суд призначив йому мінімальний термін ув’язнення – три роки. Він вийшов за умовно-достроковим звільненням.

Зараз дивляться

У квітні 2020 року СБУ завершила досудове розслідування у справі про напад на херсонську активістку. За даними слідства, організаторами замаху є голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник одного з його депутатів Олексій Левін. Вони наразі перебувають під вартою.

Як просувається справа?

У серпні 2020 року справу Левіна та Мангера відправили до суду – її розглядає Дніпровський районний суд Києва. У вересні 2021 року Верховний суд України відхилив клопотання захисту Мангера щодо передання матеріалів справи до Херсонського міського суду.

Ще один фігурант справи Ігор Павловський у жовтні 2020 року отримав умовний термін за приховування злочину. Його звільнили з-під варти у грудні 2020 року.

У справі Катерини Гандзюк вже винесли вироки п’ятьом виконавцям – безпосередньому організатору замаху Сергію Торбіну та його співучасникам – Володимиру Васяновичу, Віктору Горбунову, В’ячеславу Вишневському та Микиті Грабчуку.

Вони отримали різні терміни позбавлення волі – від трьох до шести з половиною років.

20 жовтня 2022 року відбулося судове засідання, під час якого розглянули питання запобіжного заходу Мангеру і Левіну. За рішенням Дніпровського районного суду Києва обох залишили під вартою ще на два місяці – до 19 грудня.

Наступне засідання у справі заплановане на 11 листопада. Як повідомили на Facebook-сторінці Хто замовив Катю Гандзюк? захисники Левіна хочуть, щоб суд допитав херсонського колаборанта Кирила Стремоусова та ще сотню свідків. Захист Мангера поки не зайняв конкретної позиції щодо свідків, яких хочуть викликати.

Залишається незрозумілим, як захист Левіна збирається забезпечити явку цих свідків. Тому є ймовірність, що таким чином адвокати підсудного намагаються затягнути судовий процес.

У Херсоні окупанти знищують згадки про Катю

Під час тимчасової окупації у Херсоні ще у березні росіяни пограбували квартиру Катерини Гандзюк.

— Зайшли 12 озброєних осіб. Сусіди почали говорити, що вдома нікого немає, але вони все одно почали виламувати двері, мовляв, це “об’єкт, який загрожує російській державності”, — розповів батько активістки Віктор Гандзюк.

Російські військові порпалися в особистих речах активістки та шукали цінні речі. Окупанти винесли з квартири прикраси, техніку, меблі.

Для Херсона Катерина Гандзюк є символом боротьби за справедливість. Саме тому загарбники намагаються знищити там будь-яку згадку про активістку.

Так, у липні вони знищили мурал на будівлі міськради, присвячений Катерині.

Чим відома Гандзюк?

Катерина Гандзюк відома своєю критикою правоохоронців і представників місцевої влади, яка часом набувала доволі різких форм.

Вона разом з іншими активістами активно виступала проти проросійських сил у регіоні та пізніше критикувала владу за слабку контрпропаганду на дії Росії.

Гандзюк критикувала голову Херсонської облдержадміністрації та звинувачувала його в організації “тітушок” проти противників вирубки лісів у регіоні.

До нападу активістка працювала у міській владі Херсону, де була виконувачкою обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також радником мера міста Володимира Миколаєнка.