Стоимость газа для населения будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, также важно то, что правительство запретило отключать бюджетных и частных потребителей от поставок электроэнергии, природного газа и теплоснабжения до конца отопительного сезона.

— По состоянию на сегодняшний день запасы газа в украинских хранилищах составляют более 18 млрд куб. м. На самом деле такой уровень наполнения подземных хранилищ превышает на 13% средние показатели за период с 2011 по 2019 год, — добавил он.

Герман Галущенко заверил, что такой уровень газа подтверждает готовность Украины к прохождению отопительного сезона.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине не планируют отключать газ и электроэнергию во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Он напомнил, что в случае отсутствия соглашения с поставщиком человек, бюджетное учреждение или коммунальное учреждение автоматически переходят на поставки по механизму ППН: поставщика последней надежды, которым является НАК Нафтогаз Украины.

Для таких потребителей действует установленная правительством до конца ноября цена на уровне 7,96 грн. за куб. м – для частных лиц и 7,42 грн. за куб. м – для коммунальных учреждений. Эта цена стабильна.