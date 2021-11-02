В Украине не планируется отключение газа и электроэнергии во время отопительного сезона 2021-2022 годов. Об этом сообщил сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, Кабинет министров во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны запретил отключать от газоснабжения потребителей – как частных лиц, так и бюджетные и коммунальные предприятия.

– Относительно отопительного сезона: никаких отключений газа, электроэнергии у нас не предвидится. Мы правительственным решением во исполнение решения СНБО запретили отключение потребителей – и бюджетных, и частных от газоснабжения, независимо от того, есть ли соглашение с поставщиком, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что в случае отсутствия соглашения с поставщиком человек, бюджетное учреждение или коммунальное учреждение автоматически переходят на поставки по механизму ППН: поставщика последней надежды, которым является НАК Нафтогаз Украины.

Для таких потребителей действует установленная правительством до конца ноября цена на уровне 7,96 грн за кубометр – для частных лиц и 7,42 грн за кубометр – для коммунальных учреждений. Эта цена стабильна.

Для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, имеющих отдельные котельные, стабильная цена с транспортировкой и НДС составляет 16,80 грн за кубометр. Речь идет о больницах, детсадах, школах, религиозных организациях.

– И по этим ценам газ поставляется непрерывно. То есть отопительный сезон сорван не будет, он проходит стабильно, – заявил Шмигаль.

По его словам, около 99% теплогенерирующих предприятий в Украине уже готовы к зиме. В то же время в около 80% населенных пунктов страны начался отопительный сезон.

Согласно ожиданиям правительства, в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций. Они будут работать по схеме 13+1 (13 блоков будут нести основную нагрузку, а один будет резервным).

– Электроэнергией будут непрерывно обеспечены все бытовые потребители, все промышленные потребители за счет нашей атомной энергетики в течение этого осенне-зимнего периода, – заверил Шмыгаль.

Следует отметить, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для украинцев рассчитывают по новому правилу. Так, для домохозяйств, которые использовали в течение месяца до 250 кВт/ч, стоимость электроэнергии составляет 1,44 грн за 1 кВт/ч.

Украинцы, потребляющие более 250 кВт/ч в месяц, должны платить 1,68 грн за 1 кВт/ч.