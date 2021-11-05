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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вартість газу для населення протягом опалювального сезону буде стабільною – Галущенко

герман галущенко

Вартість газу для населення залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, так само важливим є те, що уряд заборонив відключати бюджетних та приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону.

– Станом на сьогодні запаси газу в українських сховищах становлять понад 18 млрд куб. м. Насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники за період з 2011 по 2019 рік, – додав він.

Герман Галущенко запевнив, що такий рівень газу підтверджує готовність України до проходження опалювального сезону.

Днями премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не планують відключати газ та електроенергію під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Він нагадав, що в разі відсутності угоди із постачальником людина, бюджетна установа або комунальна установа автоматично переходять на постачання за механізмом ПОН: постачальника останньої надії, яким є НАК Нафтогаз України.

Для таких споживачів діє встановлена урядом до кінця листопада ціна на рівні 7,96 грн за куб. м – для приватних осіб та 7,42 грн за куб. м – для комунальних установ. Ця ціна є стабільною.

Фото: УНІАН

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