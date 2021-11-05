Вартість газу для населення залишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, так само важливим є те, що уряд заборонив відключати бюджетних та приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону.

– Станом на сьогодні запаси газу в українських сховищах становлять понад 18 млрд куб. м. Насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники за період з 2011 по 2019 рік, – додав він.

Герман Галущенко запевнив, що такий рівень газу підтверджує готовність України до проходження опалювального сезону.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не планують відключати газ та електроенергію під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Він нагадав, що в разі відсутності угоди із постачальником людина, бюджетна установа або комунальна установа автоматично переходять на постачання за механізмом ПОН: постачальника останньої надії, яким є НАК Нафтогаз України.

Для таких споживачів діє встановлена урядом до кінця листопада ціна на рівні 7,96 грн за куб. м – для приватних осіб та 7,42 грн за куб. м – для комунальних установ. Ця ціна є стабільною.