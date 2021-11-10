Александр Чабан начал собственное дело, руководствуясь своим психотипом. Производить что-то своими руками, планировать и контролировать – об этом парень мечтал, еще когда стоял на позициях в зоне боевых действий на востоке Украины.

Сначала радовался хотя бы одному-двум заказам, а сегодня товары его бренда Pets Lounge представлены во всех крупнейших интернет-маркетах. Pets Lounge — это изделия для домашних животных из ткани и дерева.

Александр родом из Краматорска, но длительное время живет в Харькове. В 2014 году его мобилизовали на войну, парень прослужил до весны 2019 года.

Когда закончился контракт, решил вернуться к гражданской жизни. Шутит, что еще не успел выдумать какой-то интригующей истории о своем бизнесе, поэтому рассказывает, как все было на самом деле.

— Еще когда был на Донбассе, почувствовал потребность делать что-то своими руками. Хотя на передовой ты часто что-то делаешь собственноручно: то окоп роешь, то координируешь. Но эмоционально я захотел что-то создавать. А как-то зашел на всем известный сайт Pinterest и был реально поражен тем, что люди мастерят руками. Там столько идей, что просто бери и делай. Я был в восторге от того, что делают за границей для домашних животных. А однажды ушел в отпуск и в домашних условиях сделал несколько изделий. Сфотографировал и выложил фотографии на бесплатных сайтах продаж, чтобы понять, есть ли спрос. Увидел заинтересованность. Так все началось. По психотипу я такой, что всегда хотел иметь какое-то свое дело, какое-то маленькое производство, чтобы от меня все зависело: принятие решений, организационные вопросы, планирование. Это то, что мне всегда нравилось, — рассказывает Александр.

Первые изделия Александр создал в 2019 году, когда еще служил и был в отпуске. Но параллельно стал изучать зоорынок. Разработал наполнители для кошачьих туалетов из скорлупы грецкого ореха.

— Если честно, это моя гордость, потому что никто в Украине не догадался это сделать. А на рынке сырья много. Украина — один из лидеров поставок грецкого ореха в Европу. Соответственно, скорлупы очень много. Я подсмотрел эту идею у американцев, потому что там наполнители делают из всего: скорлупы кокосов, отходов зерновых культур, грецкого ореха. Впоследствии я вышел на маркет-плейс, и это стало хорошим толчком, — рассказывает Александр Чабан.

Параллельно с этим предприниматель принял участие в тренинге Начни свой бизнес, который проводили в рамках проекта Международной организации труда и при финансовой поддержке правительства Дании.

— Когда проходил тренинг, я уже имел свою идею и хотел услышать отзывы о своем потенциальном продукте. Тренинг дал понять, что акцент надо делать не только на наполнителе, но и на других товарах. Если брать весь зоорынок как объект исследования, то 70% — это корма для собак и кошек, остальные 30% делят наполнители, изделия, аксессуары. Чтобы концентрироваться только на наполнителях, нужно слишком много ресурсов. Поэтому я решил сосредоточить свои усилия на других товарах и выйти в интернет-продажу. И теперь вижу, что интернет-продажи изделий для домашних животных (когтеточки, игрушки, рюкзаки для животных, домики) дают значительно больше дохода чем наполнители, — делится опытом предприниматель.

Поэтому сегодня Александр Чабан производит и продает изделия для домашних животных из экологического сырья (древесина, джут, хлопок). Это не только функциональные товары, но и дизайнерские, которые украшают интерьер.

— Раз в три месяца мы придумываем и производим что-то новое. Затем проводим фотосессию и выкладываем на свои аккаунты на торговых площадках Rozetka, Prom.ua, Эпицентр, Крафта, и на некоторые зарубежные площадки, — рассказывает парень.

С начала бизнеса (а прошло чуть больше года) мощности удалось развить. Начинал дело с 16 тыс. грн собственных накоплений. Первых полгода работал у себя дома. Но потом подкопил денег и снял место в столярном цеху.

Сегодня уже арендует весь столярный цех с инструментами, швейными машинками. В его подчинении два столяра и одна швея. Планирует расширяться. С начала бизнеса продажи выросли примерно в 3-5 раз. Этот рост произошел фактически за год.

— Первые месяцы, если я получал заказ, то просыпался, бежал покупать все нужные материалы и выполнял его. Я был счастлив, если получал один-два заказа в неделю. Сейчас отправляю пять заказов в день по всей Украине. И уже заранее планирую количество материалов. Потому что сначала я, считайте, делал хендмейд, а выйдя в интернет, смог нанять работников. Я и коммуникационник, и планировщик, и рекламщик, и все вместе, — говорит Александр.

В выборе материалов предприниматель отдает предпочтение украинским.

— Материалы заказываю и покупаю сам. Харьков — это швейная столица. Здесь несложно найти материалы, из которых можно шить. Большинство материалов украинского производства. Например, замечательный искусственный мех производят в Желтых Водах, — говорит Александр.

Сейчас предприниматель ведет переговоры с брендом, который хочет заказывать его изделия и продавать со своим логотипом.

— Они занимаются продажами различных товаров под своим брендом в Европе. И хотят заказать небольшую партию у меня на пробу. Потому что до сих пор они работали с Китаем, то есть заказывали и ждали отправки. Сейчас хотят разработать такую же систему в Украине. Потому что Украина расположена логистически выгодно. А я хочу попытаться исполнить, так сказать, роль Китая. Это для меня будет новый этап, — говорит предприниматель.

Александр Чабан считает, что для приобретения опыта стоит попробовать поработать и наемным рабочим.

— Когда нет идеи и опыта, для начала лучше на кого-то поработать. Это первое — набраться опыта. Во-вторых, важно понять свой психотип, разобраться готов ли ты первый год недосыпать, может, недоедать. Также важно помнить, что мотивация не может быть постоянной. Если принял решение что-то делать, то не стоит полагаться лишь на мотивацию. Необходима дисциплина. Проснулся утром и пошел работать — это собственное внутреннее обязательство. Собственное дело — это не романтика, это преимущественно повседневные, ритуальные действия. Если решил что-то начать, попробуй. Даже если не доведешь дело до конца, приобретешь бесценный опыт. Больше никаких формул я не знаю, — говорит Александр.

Александр искренне гордится тем, что начал свой бренд Pets Lounge и он работает.

— Вообще когда люди ценят твой товар и готовы платить за него — это чистый кайф, — говорит Александр Чабан.

Параллельно начал другие работы с деревом – это любые столярные изделия (двери, окна, подоконники, ступени). Развивает это направление чуть больше месяца.

Выход с собственным делом на интернет-площадки – это одновременно и шанс, и вызов, ведь важно не потеряться среди других производителей.

Что надо знать, чтобы товары привлекали внимание, рассказывает Наталья Холод, СЕО агентства коммуникаций ВАРТО.

— Люди уже привыкли, что полжизни проходит в диджитале. В интернете мы покупаем билеты на поезд, продукты и бытовые товары, заказываем доставку из любимых ресторанов — особенно популярными такие онлайн-услуги стали в последние два года пандемии. Рост спроса стимулирует рост конкуренции на интернет-рынке. Чтобы бренд не потерялся и был успешен в онлайн-продажах, нужно иметь качественное описание и фотографии для товара. Фактически, именно фото и текст должны дать потребителю полноценную замену того, что он видит на полках обычного магазина, заменить возможность потрогать продукт, подержать его в руках. Это удастся, только если фото и текст будут высочайшего качества, — говорит Наталья Холод.

Настоятельная рекомендация для брендов – использовать собственные фотографии, а не брать их из бесплатных фотостоков или каталогов — такой подход позволит создать у покупателя ощущение того, что продавец держал свои товары в руках и может оказать реальную консультацию во время покупки.

Также персонализация фотографий позволит запомниться потребителям, выделиться на фоне конкурентов. Фотографии должны быть наилучшего качества, чтобы потребитель мог рассмотреть все детали, прочитать описание на упаковке.

Текстовое описание на сайте также должно содержать всю необходимую информацию из упаковки товара (если она есть) и быть грамотно написанным, давать полное понимание того, что и для чего потребитель покупает.

— Кроме того, успех в интернет-маркете невозможен без обратной коммуникации с клиентом и высокого сервиса. Например, если на площадке маркета есть секция с отзывами, очень выигрышным шагом будет работа с ними со стороны бренда. Если потребитель увидит, что модераторы бренда отвечают на отзывы, это увеличит кредит доверия и привлекательность товара для покупки, — отмечает эксперт.

Важно заниматься брендом, выстраивать единую коммуникационную стратегию для всех каналов компании — и социальных сетей, и собственного сайта, и платформ интернет-маркетов. Тогда продвижение и позиционирование бренда будет целостным и привлекательным для потребителя.