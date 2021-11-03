Как начать собственное дело: экскурсионные полеты

Юлия Савченко — мама двоих детей. Работала няней. Молодая женщина очень любит родную Херсонщину и стремится, чтобы этот край и всю Украину полюбили другие. Поэтому начала свое оригинальное дело — экскурсионные полеты в реальном времени с помощью квадрокоптера и очков DJI Goggles.

Все началось с курсов, которые предложили пройти в местном центре занятости. Это был тренинг Международной организации труда, финансируемый датским правительством. По итогам можно было выиграть грант на собственное дело. Юлия Савченко, не имея на тот момент работы, попробовала себя. Из 90 человек грант тогда выиграли всего четверо, и Юлия стала одной из них.

— С нами делились буквально пошагово, как создать свой бизнес, как найти клиентов, как продвигать свой продукт, как посчитать себестоимость, сколько брать за услуги, чтобы бизнес выходил рентабельным. Уже после завершения проекта нас обучали SMM. Узнала много вещей и инструментов, о которых даже не подозревала. То есть объяснили фактически, как сделать бизнес под ключ, — вспоминает Юлия.

Связать собственное туристическое дело именно с квадрокоптером подсказал муж. И женщина взялась за работу и на тренинге, и вне его.

Грант на $3 тыс. потратила на оборудование. Квадрокоптер стоил 58 тыс. грн, очки – 20 тыс. грн. По условиям гранта, все должны были открыть ФЛП. Поэтому, еще до того, как приобрести оборудование, Юлия стала физическим лицом-предпринимателем.

— Батарея, очки, квадрокоптер, палатка от солнца, столик. Все это приобрела за средства гранта. Когда выбирала беспилотник, приоритетом было качество. В интернете все тщательно изучала. Потому что есть квадрокоптеры и за 1 тыс. грн, а есть и за $20 тыс. Все зависит от дальности полета, маневренности и качества изображения. Выбрала оптимальный вариант – наш квадрокоптер снимает качественно, маневренный и хорошо держится в воздухе. Очков гораздо меньший выбор, поэтому определиться было несложно, — рассказывает Юлия.

Идея — в том, что квадрокоптер поднимается в небо, очень высоко, это может быть до полукилометра.

— Он снимает видео с этой высоты на камеру 4К (это очень хорошая камера) и транслирует изображение по Wi-Fi в очки, которые может надеть любой. Можно лететь в любую сторону, увидеть очень много. Это как google-карты, но в реальном времени. Если честно, я не сталкивалась с такими идеями раньше. Кроме того, если вы поворачиваете голову, квадрокоптер реагирует и вращается так же, — поясняет Юлия Савченко.

На одной батарее прибор летает до 30 минут. Батареек две, то есть полет может длиться и час. Дальность полета квадрокоптера — до 7 км. Используя одну батарею, Юлия может предложить полет на 10 минут трем людям.

— Первыми клиентами были друзья, знакомые. И, конечно, предлагала попробовать бесплатно. Кто-то говорил, что оптимально очки держать на голове 10 минут. Ибо пяти маловато, а 15 — многовато. Еще одна клиентка подсказала, где именно можно было бы полетать. Таким образом моя собственная фокус-группа мне помогла понять, какой продукт я должна предлагать. Я решила, что оптимальная продолжительность полета – 10 минут. И в идеале полеты должны выполняться над историческими или интересными местами. Я посчитала, что один человек летает 10 минут, то есть за час можно взять 5-6 клиентов, — отмечает Юлия Савченко.

Первый клиент, заплативший деньги, появился через неделю. Среди услуг, которые сегодня предоставляет Юлия Савченко: экскурсии, свадебные фотосъемки, съемки недвижимости для продажи. Особенно пользуется популярностью услуга Сертификат на полет.

— Это преимущественно сезонный бизнес. Больше всего клиентов с апреля по октябрь. Все зависит от погоды. В снег, дождь или сильный ветер не полетишь. Если в первый месяц у меня было около 4 тыс. дохода (это чистыми, без налогов), то в летний период выходит 10-12 тыс. (также чистыми), а осенью – 5-6 тыс. Налог фиксированный – 1,2 тыс. грн плюс 5% от дохода, — объясняет Юлия.

Стоимость 5-минутного полета – 150 грн, 10 минут – 180 грн. Если хочешь час полетать – действуют скидки.

— На самом деле то, что делаю я — довольно уникальная услуга. Потому что кто имеет деньги на квадрокоптер, покупают для собственных нужд. Мало кто может позволить себе такую технику, как наша. Таких экскурсий, как у меня, нет нигде. Поэтому конкурентов в Херсоне у меня нет, — признается Юлия.

Юлия Савченко советует всем, кто хочет попробовать себя в новом деле, не бояться. По ее убеждению, нужно попробовать, и обязательно что-то получится.

— На самом деле Украина – роскошная страна, особенно наш Херсонский край. У нас реки, море рядом, много солнца, дешевые и вкусные продукты. Необходимо популяризировать тот край, где живешь. Вот, есть греческая мифология, итальянские макароны. А что есть украинское? Вроде нам и показать нечего. Но это не так. У нас прекрасная страна. Надо найти свою уникальность, чтобы все знали, что Украина – это солнце, Украина – это арбуз, Украина это много-много другого. Надо о себе заявлять, — уверена Юлия.

Квадрокоптеры как инструмент для развития туризма начали особенно активно использоваться в последние три года, констатирует Сергей Пидмогильный, эксперт по экотуризму, координатор сети GreenWays Ukraine.

Он тоже владелец квадрокоптера. Говорит, что сегодня они предоставляют довольно широкий спектр услуг, но в туризме это прежде всего для промо.

— Люди идут в поход и берут квадрокоптер. Во время сплавов, во время велосипедных прогулок, пеших походов — любая активность сейчас часто сопровождается съемками с дронов. Дроны теперь используют для промо — и профессионального, и любительского. Сегодня и выбор техники есть большой, очень широкий диапазон. Есть квадрокоптеры весом меньше 250 грамм, с ними можно путешествовать в разные страны мира. Есть более тяжелые, большие — для профессиональной съемки. Но меньших и доступных вполне достаточно для того, чтобы снять промо для соцсетей. Сейчас увеличивается дальность полетов, продолжительность работы батарей, потому этот инструмент очень активно используют, — делится Сергей Пидмогильный.

В то же время квадрокоптеры в сфере туризма используют и как способ прокладки маршрута.

— Мы используем дроны для исследований. Есть места, где мы хотим проложить линейные маршруты, инфраструктуру расставить. Мы поднимаем дрон и лучше понимаем локацию. Также существует очень много туристических конкурсов, где есть тематическая номинация с аэросъемки. Вообще аэросъемка весьма привлекательна, и фотографу очень сложно, почти невозможно достичь такого ракурса, который имеет квадрокоптер, — подчеркивает эксперт по экотуризму.

Сегодня в Украине — достаточно лояльная политика по использованию квадрокоптеров. Дроны весом до 20 кг можно использовать без оповещения специальных органов. Однако полеты (а соответственно, и съемки) запрещены вблизи аэропортов, над военными объектами, над стратегическими и инфраструктурными объектами, над большим скоплением людей.

Поэтому такая лояльная политика только способствует использованию этой техники с целью популяризации различных туристических мест.