Олександр Чабан започаткував власну справу, керуючись своїм психотипом. Виробляти щось власноруч, планувати і контролювати – про це хлопець мріяв ще коли перебував на позиціях у зоні бойових дій на сході України.

Спочатку радів бодай одному-двом замовленням, а сьогодні товари його бренду Pets Lounge є в усіх найбільших інтернет-маркетах. Pets Lounge – це вироби для домашніх тварин із тканини та дерева.

Олександр родом із Краматорська, але тривалий час живе в Харкові. У 2014 році його мобілізували на війну, хлопець прослужив до весни 2019 року.

Коли скінчився контракт, вирішив повернутися до цивільного життя. Жартує, що ще не встиг вигадати якоїсь цікавої історії про свій бізнес, тому розповідає, як все було насправді.

– Ще коли був на Донбасі, відчув потребу робити щось своїми руками. Хоча на передовій ти часто щось робиш власноруч: то окоп копаєш, то координуєш. Але емоційно я захотів щось створювати. А якось зайшов на всім відомий сайт Pinterest і був реально вражений тим, що люди майструють руками. Там стільки ідей, що просто бери й роби. Я був у захваті від того, що роблять за кордоном для домашніх тварин. Коли одного разу пішов у відпустку, в домашніх умовах зробив декілька виробів. Сфотографував і виклав фотографії на безкоштовних сайтах із продажу, щоб зрозуміти, чи є попит. Побачив зацікавленість. Так все почалося. За психотипом я такий, що завжди хотів мати якусь свою справу, якесь маленьке виробництво, щоб від мене все залежало – прийняття рішень, організаційні питання, планування. Це те, що мені завжди подобалося, – розповідає Олександр.

Перші вироби Олександр зробив у 2019 році, коли ще служив і був у відпустці. Паралельно почав вивчати зооринок. Розробив наповнення для котячих туалетів зі шкаралупи волоського горіха.

– Якщо чесно, це моя гордість, бо ніхто ще не здогадався зробити наповнювач із цього. А на ринку сировини багато. Україна – один із лідерів постачання волоського горіху в Європу. Відповідно, шкаралупи дуже багато. Я піддивився цю ідею в американців, бо там наповнювачі роблять з усього: шкаралупи кокосів, відходів зернових культур, волоського горіху. Згодом я вийшов на маркет-плейс, і це стало хорошим поштовхом, – розповідає Олександр Чабан.

Паралельно з цим підприємець взяв участь у тренінгу Розпочни свій бізнес, який проводили в рамках проекту Міжнародної організації праці та за фінансової підтримки уряду Данії.

– На момент тренінгу я вже мав свою ідею і хотів почути відгуки про свій потенційний продукт. Тренінг дав зрозуміти, що акцент треба робити не лише на наповнювачах, а й на інших товарах. Якщо брати весь зооринок як об’єкт дослідження, то 70% – це корми для собак та котів, інші 30% ділять наповнювачі, вироби та аксесуари. Щоб концентруватися лише на наповнювачах, треба надто багато ресурсів. Тож я вирішив зосередити свої зусилля на інших товарах і вийти в інтернет-продаж. І тепер бачу, що інтернет-продаж виробів для домашніх тварин (кігтедряпалки, іграшки, рюкзаки для тварин, будиночки) дають значно більше прибутку ніж наповнювачі, – ділиться досвідом підприємець.

Тож сьогодні Олександр Чабан створює і продає вироби для домашніх тварин з екологічної сировини (деревина, джут, бавовна). Це не лише функціональні товари, а й дизайнерські, які прикрашають інтер’єр.

– Раз на три місяці ми вигадуємо і виробляємо щось нове. Потім проводимо фотосесію і викладаємо на свої акаунти на торговельних майданчиках Rozetka, Prom.ua, Епіцентр, Крафта, а також на деяких закордонних майданчиках, – розповідає хлопець.

Від початку бізнесу (а минуло трохи більше року) потужності вдалося розвинути. Починав справу із 16 тис. грн власних накопичень. Перших півроку працював у себе вдома. Але потім назбирав грошей і винайняв місце у столярному цеху.

Сьогодні вже орендує весь столярний цех з інструментами, швейними машинками. На нього працюють два столяри і одна швачка. Планує розширюватися. Від початку бізнесу продаж зріс приблизно в 3-5 разів. Це зростання відбулося фактично за рік.

– Перші місяці, якщо я отримував замовлення, то прокидався, біг купувати всі необхідні матеріали і виконував його. Я був щасливий, якщо отримував одне-два замовлення на тиждень. Зараз відправляю п’ять замовлень на день по всій Україні. І вже заздалегідь планую кількість матеріалів. Бо спочатку я, можна сказати, робив хендмейд, а вийшовши в Інтернет, зміг дозволити найманих робітників. Я і комунікаційник, і планувальник, і рекламник, і все разом, – каже Олександр.

У виборі матеріалів підприємець віддає перевагу українським.

– Матеріали замовляю і купую сам. Харків – це швейна столиця. Тут нескладно знайти матеріали, з яких щось пошити. Більшість матеріалів – українського виробництва. Наприклад, чудове штучне хутро виробляють у Жовтих Водах, – каже Олександр.

Зараз підприємець веде переговори з брендом, який хоче замовляти його вироби та продавати зі своїм логотипом.

– Вони продають різні товари під своїм брендом у Європі. І хочуть замовити невеличку партію в мене на пробу. Бо досі вони працювали з Китаєм, тобто замовляли й очікували відправлення. Зараз хочуть розробити таку саму систему в Україні. Бо Україна розташована логістично вигідно. А я хочу спробувати виконувати, так би мовити, роль Китаю. Це для мене буде новий етап, – каже підприємець.

Олександр Чабан вважає, що для набуття власного досвіду варто спробувати попрацювати і найманим робітником.

– Коли немає ідеї і досвіду, для початку краще на когось попрацювати. По-перше – набратися досвіду. По-друге, важливо зрозуміти свій психотип, розібратися чи готовий ти перший рік недосипати, може, недоїдати. Також важливо пам’ятати, що мотивація не може бути постійною. Якщо прийняв рішення щось робити, то не варто покладатися лише на мотивацію. Необхідна дисципліна. Прокинувся зранку і пішов працювати – це власні внутрішні обов’язки. Власна справа – це не романтика, це переважно повсякденні, ритуальні дії. Якщо вирішив щось почати, спробуй. Навіть якщо не доведеш справу до кінця, набудеш безцінного досвіду. Більше ніяких формул я не знаю, – говорить Олександр.

Олександр щиро пишається тим, що розпочав свій бренд Pets Lounge і він працює.

– Взагалі коли люди цінують твій товар і готові платити за нього – це чистий кайф, – говорить Олександр Чабан.

Паралельно почав інші роботи з деревом – це будь-які столярні вироби (двері, вікна, підвіконня, східці). Розвиває цей напрям трохи більше місяця.

Вихід із власною справою на інтернет-майданчики – це водночас і шанс, і виклик, адже важливо не загубитися серед інших виробників.

Що треба знати, щоби товари привертали увагу, розповідає Наталія Холод, СЕО агенції комунікацій ВАРТО.

– Люди вже звикли, що півжиття проходить у диджиталі. В інтернеті ми купуємо квитки на потяг, продукти та побутові товари, замовляємо доставку з улюблених ресторанів — особливо популярними такі онлайн-послуги стали в останні два роки пандемії. Зростання попиту стимулює ріст конкуренції на інтернет-ринку. Щоб ваш бренд не загубився та успішно продавався онлайн, потрібно мати якісний опис та фотографії товару. Фактично, саме фото та текст мають дати споживачу повноцінну заміну того, що він бачить на поличках звичайного магазину, замінити можливість помацати продукт, потримати його в руках. Це вдасться зробити, тільки якщо фото та текст будуть найвищої якості, – говорить Наталія Холод.

Наполеглива рекомендація для брендів – використовувати власні фотографії, а не брати їх із безкоштовних фотостоків чи каталогів — такий підхід допоможе створити у покупця відчуття того, що продавець тримав свої товари в руках та може надати реальну консультацію під час купівлі.

Також персоналізація фотографій дає змогу запам’ятатися споживачам, виокремитися на тлі конкурентів. Фотографії мають бути найкращої якості, щоб споживач міг роздивитися всі деталі, прочитати опис на коробці.

Текстовий опис на сайті також має містити всю необхідну інформацію з коробки (якщо вона є) та бути грамотно написаним, давати повне розуміння того, що і для чого споживач купує.

– Крім того, успіх в інтернет-маркеті неможливий без зворотної комунікації з клієнтом та високого сервісу. Наприклад, якщо на майданчику маркету є секція з відгуками, дуже виграшним кроком буде робота з ними зі сторони бренду. Якщо споживач побачить, що модератори бренду відповідають на відгуки, це збільшить кредит довіри та привабливість товару, – наголошує експертка.

Важливо займатися брендом, вибудовувати єдину комунікаційну стратегію для всіх каналів компанії — і соціальних мереж, і власного сайту, і платформ інтернет-маркетів. Тоді просування та позиціювання бренду буде цілісним та привабливим для споживача.