Жена умершего бывшего городского головы Кривого Рога Константина Павлова записала видеообращение, в котором заявила об опасениях относительно собственной жизни и совместного сына Юрия.

Запись обнародовали местные СМИ. Вдова отметила, что она и ее сын не планируют совершать самоубийство.

— В нашей семье за ​​последние три месяца – три смерти. Молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юрия нет смертельных болезней. Мы не собираемся совершать самоубийство, — заявила Елена Павлова.

Жена погибшего мэра добавила, что техника в их доме находится в отличном состоянии. Автомобиль, которым пользуется семья, работает исправно. Павлова подчеркнула, что они с сыном не употребляют алкоголь или какие-либо наркотические средства.

Смерть мэра Кривого Рога и его братьев

В августе стало известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Городского голову нашли мертвым в собственном доме, когда жена и сын находились на отдыхе.

В октябре загадочно умер его 46-летний брат Андрей Павлов. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате отравления алкоголем.

Вскоре обнаружили мертвым их двоюродного брата Бориса Павлова. По данным СМИ, у мужчины было несколько болезней. Правоохранители расследуют эти дела и выясняют все обстоятельства гибели мужчин.