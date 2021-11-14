Дружина померлого колишнього міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова записала відеозвернення, в якому заявила про побоювання щодо власного життя та спільного сина Юрія.

Запис оприлюднили місцеві ЗМІ. Вдова зазначила, що вона та її син не планують вкорочувати собі віку.

– У нашій родині за останні три місяці – три смерті. Молоді чоловіки віком від 44 до 50 років. Після третьої смерті я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юрія немає смертельних хвороб. Ми не збираємося вчиняти самогубство, – заявила Олена Павлова.

Дружина загиблого мера додала, що техніка в їхній домівці перебуває у чудовому стані. Автомобіль, яким користується родина, працює справно. Павлова наголосила, що вони з сином не вживають алкоголь чи будь-які наркотичні засоби.

Смерть мера Кривого Рогу та його братів

У серпні стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Міського голову знайшли мертвим у власному будинку, коли дружина та син перебували на відпочинку.

У жовтні загадково помер його 46-річний брат Андрій Павлов. За попередніми даними, смерть могла настати унаслідок отруєння алкоголем.

Незабаром виявили мертвим їхнього двоюрідного брата Бориса Павлова. За даними ЗМІ, чоловік мав декілька хвороб. Правоохоронці розслідують ці справи та з’ясовують всі обставини загибелі чоловіків.