Брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова — Андрей — умер из-за отравления алкоголем. Об этом свидетельствуют официальные выводы судебно-медицинской экспертизы.

По данным правоохранителей, Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов из-за случайного отравления алкоголем.

Отметим, что по словам знакомого Павлова, погибший в день трагедии звонил ему с жалобами на собственное самочувствие и с просьбой привезти воды.

Поэтому знакомый заехал к мужчине и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз — он уже был мертв.

Смерть Андрея Павлова

18 октября стало известно, что умер младший брат погибшего мэра Кривого Рога в собственной квартире. О смерти Павлова сообщил полиции его товарищ, который как раз приехал к нему.

В то же время прокуратура открыла производство — умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК). Правоохранители тогда же отметили, что на теле Павлова не было видимых телесных повреждений.

Что известно о младшем Павлове

Андрей Павлов родился в Кривом Роге 13 января 1977 года. Он на четыре года младше своего брата.

Известно, что мужчина работал на промышленных предприятиях города.

По данным декларации Константина Павлова, его младший брат был владельцем квартиры 68 кв. м.

Напомним, что летом этого года нашли мертвым Константина Павлова. Его тело обнаружили на веранде частного дома, а рядом лежало ружье.

Правоохранители рассматривают две основные версии смерти городского головы — самоубийство или доведение до самоубийства.

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