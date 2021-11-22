За одноразовые пакеты в супермаркетах придется платить – названа цена

В Украине планируют обязать покупателей платить за одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, которые сейчас можно брать бесплатно в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.

Это предусматривает постановление Кабинета министров, которое находится на стадии рассмотрения. В документе указаны следующие цены на одноразовые пластиковые пакеты:

без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 грн за 1 шт;

без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 грн за 1 шт;

с ручками и боковыми складками – 3 грн за 1 шт.

Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров. Если Кабинет министров поддержит постановление, минимальную стоимость введут уже с 10 декабря 2021 года.

В июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Этот запрет не касается биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их запрет планируется после 2023 года.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн., в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.

Источник: Кабмин