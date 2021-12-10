В Україні запровадили плату для покупців за одноразові пластикові пакети у супермаркетах, які раніше можна було безкоштовно взяти в овочевих відділах і на касах.

Це передбачає закон № 1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці платитимуть щонайменше 2 грн за одноразовий пластиковий пакет:

без ручок і бічних складок (у рулонах) – 2 грн за 1 шт.;

без ручок з бічними складками або з ручками, але без бічних складок – 2,50 грн за 1 шт.;

з ручками й бічними складками – 3 грн за 1 шт.

Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною, стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

– Обмеження обігу пластикових пакетів на території України – це запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово братимуть пакети лише за реальною потребою. Продукуватиметься менше сміття, яке потім опиниться на звалищ та потрапить у довкілля, – зазначив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

У червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, сипучих продуктів та льоду, для яких пакет – це первинна упаковка. Їхня заборона планується після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.