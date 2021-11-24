Алексей Тильняк – чрезвычайно активный пенсионер, за свою жизнь сменивший десятки должностей и почти столько же профессий.

Был и руководителем кружков, и руководителем художественной самодеятельности, заведовал и отделом молодежи и был главным редактором на ФМ-радио. Последнее дело, за которое взялся, это разведение кроликов. В конце концов коммуникабельность и разносторонность похоронить на пенсии не удалось.

Алексей Тильняк понял, что настольные игры требуют широкого кругозора.

— Где бы раньше я ни работал, я хотел сделать правила одинаковыми для всех. Хотя людям было это непонятно. Одни не верили, другие считали недальновидным. Поэтому, когда я искал сферу деятельности на пенсии, я захотел разработать настольную игру. Хотя я и раньше пробовал это делать. Стал смотреть Youtube, каналы, форумы. Я понимал, что не все буду знать, но, как оказалось, я ничего не знаю. Развитие мировых настольных игр – это серьезная и творческая индустрия, такая интересная, что я пристально к этому присмотрелся, — рассказывает Алексей Тильняк.

И хотя на протяжении нескольких лет Алексей смотрел разные вебинары, он понял, что, чтобы делать что-то серьезное и масштабное, нужна существенная подготовка.

Поэтому решил искать себя в этой сфере, но в конкретной нише. Потому что есть мафия, есть логические игры, есть гиковские игры, над которыми можно сидеть часами.

— Я решил выбрать направление, которое можно развивать, начиная с изобретения, то есть механики игры, и вплоть до реального прототипа игры. В то же время сектор игроков настольных игр в Украине мизерный. И даже если бы я создал сам игру, средств и ресурсов на раскрутку ее я бы не нашел, — признает мужчина.

Тогда Алексей узнал о тренинге Международной организации труда, который проходил в рамках проекта, финансируемого датским правительством. Принял в нем участие и, хотя и не очень верил в победу, выиграл грант на сумму $3 тыс.

Алексей за эти средства приобрел лазерный резак, на котором можно изготавливать детали из различных материалов, купил 3Д-принтер, сублимационный пресс для нанесения изображений, принтер и чернила.

Всего инвестировал $6 тыс., половина из которых грантовые, а другая – личные средства. Арендовал помещение, которое обходится до 2 тыс. грн с коммуналкой.

— Я приобрел то оборудование, с которым мог реализовать хотя бы часть своих замыслов. Поэтому я выбрал сферу крафтовых игр, — объясняет Алексей Тильняк.

Удача сопровождала Алексея, и он начал сотрудничать с союзом Дороги вкуса и вина Херсонщины. Глава этой организации дал задание создать игру, которая одновременно была бы азартной, но при этом, по ее правилам, можно было бы пробовать различные местные херсонские блюда и напитки.

Так и родилась игра Чумаки. Дороги вина и вкуса Херсонщины. По механизму игра похожа на микс монополии, лото и других элементов. Для игры необходимо минимум четверо участников.

— Надо было создать игру, понятную для людей, которые давно не играли игры. В то же время она должна включать какое-то взаимодействие. И главное — чтобы можно было пробовать винцо, сальцо, все, что на “цо”. Причем механика вкушения буквально гармонично вшита в эту игру, — подчеркивает Алексей.

В основу идеологии положили чумаков, о которых очень мало знают украинцы. Алексей Тильняк перечитал много об этих исторических персонажах, и создал интересную игру, в которой можно и разжечь азарт, и наестся одновременно. Поэтому промежуточные призы на пути к победе в этой игре – местные херсонские гостинцы и блюда.

— Это была реальная торгово-логистическая корпорация, причем очень серьезная. Это не просто пласт украинской культуры. Я понял, что не казаки и гетманы, а именно чумачество сформировало Украину. Потому что Украина – это та территория, где 400 лет этими дорогами ходили чумаки. Это была зона экономических интересов чумаков, они ездили, продавали, несли в любое место украинскую культуру. И потому фабула игры такова: чумаки едут, общаются, едят, торгуют, обменивают товар. Также, по механике игры, каждый хочет достичь приза первым. Но даже если он добрался первым, он должен не сам пробовать приз (сыр, вино, другие блюда), а угостить других. То есть в игре все путешествуют, пьют, едят, произносят какие-то тосты. Мы хотим сделать книгу чумацких тостов, — отмечает Алексей Тильняк.

Согласно плану, союз Дороги вкуса и вина Херсонщины будет эту игру продвигать. Уже идет подготовка к туристической выставке в Киеве. То есть игра станет сувениром для туристов, которые будут приезжать на Херсонщину.

Ешь, пей, изучай: как пенсионер создал гастроигру-визитку Херсонщины / 2 фотографии

Алексей надеется, что также будут привлекать в эту игру и гиды, которые готовят гастротуристические экскурсии.

— Это своего рода сувенир, но который ты можешь использовать еще долго. Союз готовит сеты продуктовые (вино, сыр, сушеные помидоры, то есть херсонский крафтовый продукт), и они будут идти вместе с игрой. И гастросеты, и игру можно будет заказывать через интернет. В конце концов, потом никто вам не мешает дополнять игру киевским или житомирским сыром, и наслаждаться игрой, — поясняет Алексей Тельняк.

По плану, продажи игры начнутся уже весной. Алексей верит в свое дело, и у него есть совет для других.

— Особенно я хотел бы посоветовать тем, кто уже подходит к пенсии. Не работать — неинтересно. Поэтому стоит найти такое занятие, которое будет необременительным для вас, и заниматься этим. Может, вспомнить, что вы делали в молодости. Возможно, какие-то предпочтения вы хотели развивать, а оно не пошло. Сейчас, может быть, самое время, — советует Алексей Тильняк.

Вдохновитель создания этой игры и одновременно председатель правления общественного союза Дороги вина и вкуса Херсонщины Юрий Паличев объясняет, что основная цель и игры, и их союза — популяризация херсонских производителей. А это очень перспективное дело, особенно в послепандемический период.

— Было несколько причин, почему решили воплотить идею с игрой и связать ее с гастротуризмом. Из-за пандемии, к сожалению, мы не можем встречаться, как раньше, и приезжать к производителям на Херсонщину. Во-вторых, перерыв в общении, поэтому будет интересно, что вместе с общением украинцы будут узнавать что-то полезное и интересное из нашей истории. И третья причина – это то, что люди перестали играть в игры, к сожалению. А именно во время игр происходит общение, то есть это надо менять. Поэтому эта игра — несложная, в ней будут побеждать все, она будет знакомить туристов с новыми вкусами и украинской историей, — прогнозирует Юрий Паличев.

Проект Дороги вкуса и вина Херсонщины уже стартовал, но в тестовом режиме. А весной анонсируют и открытие нового официального сезона, и продажу сетов, которые будут идти в комплекте с игрой.

Гастросеты и сегодня уже наполняют производители сыра, вина, хлебобулочных изделий, но производители будут добавляться — появится разнообразие.

— Сегодня в нашем проекте это одни производители, завтра будут добавляться другие. И конечно, все, кто будет покупать игру, будут пробовать постоянно новые вкусы. Надеемся, что пандемия пойдет на спад и все стартует в полном масштабе. Также в рамках проекта планируем серию гастрофестов, разрабатываем и атлас вкуса Херсонщины. Так как вкус – это не только еда, мы хотим описать, в каких селах что потребляют, какие есть особенности, — делится Юрий.

Игру и гастросети можно будет приобрести через специальный интернет-магазин. Также комплект можно будет купить у всех участников проекта, а это не только производители, но и отельеры, рестораторы, владельцы местных усадеб.