Олеся Маркитан, программист по образованию, всю жизнь проработала журналисткой, но год назад создала бизнес, посвященный ее страсти – варенью. Женщина сама придумывает рецепты, варит крафтовые джемы и соусы, и сегодня баночки с ее брендом Повод есть расходятся тысячами.

Долгое время Олеся Маркитан готовила репортажи для одного из национальных телеканалов, потом с мужем создала агентство новостей Херсонщины. Когда стало уже и неинтересно, и тяжко, ведь вся жизнь в командировках, Олеся решила остановиться. Попробовала работу в госслужбе, но вынуждена была сделать паузу.

Более года назад обратилась в центр занятости, чтобы подыскали учебу или работу, но там ей ответили довольно некорректно, что в 51 год на рынке труда рассчитывать не на что.

В то же время там случайно услышала о тренинге и конкурсе на открытие собственного дела от Международной организации труда. Средства выделяло датское правительство. Женщина рискнула, подалась и победила.

— Я всю жизнь учусь, ищу что-то новое и интересное. Но когда я писала бизнес-план, честно говоря, еще до конца не была уверена, что я действительно буду начинать свой бизнес. Тем более, что бизнес должен был быть связан с туризмом. Но тут помогло мое увлечение — кулинария. Я 20 лет вела кулинарный блог, даже программу на местном телевидении. И моя самая большая страсть была — варить варенье. Я его готовила из всего, что мне попадалось на глаза. Сначала на меня все ворчали, переступали через баночки, которые были повсюду, и я решила, что варенье – это и может быть мое дело, — рассказывает Олеся Маркитан.

Собственное дело должно было быть связано с туризмом. И именно на тренинге Олесе подсказали, что варенье – это тоже визитка региона.

— Меня научили и помогли подсчитать, сколько же стоит одна банка моего варенья. Потому что когда мы готовим дома, то считаем только ягоды, сахар и, может, еще саму баночку. Вот и вся себестоимость. Труд же мы не считаем. А тут все обосновали, и с этим я уже вышла на защиту бизнес-плана, — делится Олеся.

Женщина прошла обучение, получила грант на сумму $3 тыс. на закупку оборудования, зарегистрировала ФЛП, зарегистрировала производственные мощности (если растительное производство, достаточно документа о регистрации).

Параллельно с этим решила, что варенье – продукт отчасти сезонный, поэтому расширила свою продукцию острыми ягодными соусами.

— Вообще каждый год я хочу, чтобы обновлялся перечень вкусов. Сейчас их более 250. Это варенье, джемы, сиропы, конфитюры, соусы. Причем большая часть сырья именно местная, из Херсонщины. То есть слива — херсонская, травы и специи — херсонские. Например, слива с херсонской горчицей или слива с лемурийской солью. Радует, что и фермеры местные тоже пытаются экспериментировать. Для меня знакомый выращивает киви именно в Херсонской области, инжир тоже уже местный. Есть простор для фантазии, — говорит Олеся.

Кроме того, бизнес Олеси разрушает и стереотипы о Херсонщине. Ведь Херсон знают лишь по арбузам и помидорам, но этот край богат и ягодами, которые, кстати, очень мало перерабатываются. Преобладает лишь шоковая заморозка и просто продажа оптом.

— Получается, у меня нет конкурентов, но в то же время мой конкурент- каждый местный житель, ведь каждый занимается заготовкой варенья. И у каждого есть бабушка или мама, которая готовит лучше. И я никогда не спорю, потому что я сама люблю варенье, которое готовит моя мама, и у меня такое не получается. Но те, кто берет сначала одну баночку, потом — две, теперь уже просто заказывают на зиму партию от 50 баночек. Потому что не все успевают стоять у плиты или просто не любят готовить, — говорит Олеся.

Стоимость продукта – 95 грн, ведь сюда входят и закупка сырья, и дорогие и редкие ингредиенты, и офис, и продвижение.

Получение гранта от Международной организации труда помогло Олесе закупить дополнительное оборудование — большой холодильник, дополнительные индукционные плиты, специальные толстостенные кастрюли. И она работает над расширением дальше.

— Сейчас мы обустраиваем небольшой цех, где все будет уже максимально профессиональным. А в помещении, где я сейчас готовлю, буду проводить мастер-классы, здесь будет офис, презентационная часть нашего бизнеса. У нас частный дом, поэтому все рядом. Потому что я варю все время – в 4 утра или в 6 утра, до 16 часов в сутки я варю, поэтому важно, чтобы все было рядом. Я готовлю сама, мне помогает только муж. Иногда несколько человек помогают мне во время заготовки. Пока делегировать кому-то большую часть работы я не готова, потому что это сугубо мое, хотя я понимаю, что к этому идет, потому что дальше планируем развиваться и расширяться, — говорит Олеся Маркитан.

Сайт Олеся создала сама. Соцсети тоже ведет сама. Все доходы с продаж инвестирует. Шутит, что зарплату себе еще не назначила. Но развитие очевидно. Если в первые месяцы удавалось продавать с десяток единиц продукта, то сегодня в лучшие месяцы бывает до 2 тыс.

Планов у предпринимательницы много: кроме нового цеха открыть дегустационное кафе, где можно было бы следить за приготовлением варенья и тут же его попробовать и приобрести. Из более амбициозных целей — выход на европейский рынок.

Уже сегодня среди ее клиентов есть немало иностранцев, поэтому продукт будет пользоваться спросом, уверена женщина. Также хочет получить ХАССП. Это перечень документов системы HACCP (ХАССП), которые необходимо разработать и внедрить оператору рынка пищевой продукции для успешного прохождения государственных проверок от Госпродпотребслужбы.

— Я мечтаю захватить западный рынок. Я прошла несколько курсов обучения и понимаю, что это произойдет нескоро, но я присматриваюсь, куда двигаться, что надо учитывать, на какие аспекты надо обращать внимание. Я стараюсь приучать себя к тем стандартам, которых требует Европа. Это учитывали и когда начинали обустройство нового цеха, — говорит Олеся.

Всем, кто хочет начать собственное дело, советует максимально все просчитывать и не принимать решений под влиянием эмоций.

Инвестиции: $3,3 тыс. (грант $3 тыс. + собственные $300)

Налоги: от 2 тыс. грн в месяц в зависимости от продаж

Оборот за год вырос в сотни раз. Вначале продавала 10 единиц в месяц, сейчас до 2 тыс.

Как открыть ФЛП по производству варенья — пошагово

В производстве варенья и джемов нужно учесть как общие, так и специфические моменты, отмечает адвокат, партнер АО Адвокатская семья Лысенко Анна Лысенко.

Для тех, кто желает открыть бизнес именно в этой сфере, специалист очертила все шаги, необходимые для начала дела.

Первый шаг – узаконить предпринимательскую деятельность, то есть пройти государственную регистрацию в качестве либо ФЛП, либо юридического лица, например ООО.

Учитывая, что закупать товар, варенье и джемы будут, скорее всего, другие компании или магазины, целесообразно регистрироваться как ФЛП и выбирать третью группу упрощенной системы налогообложения.

На упрощенной системе налогообложения разрешено находиться ФЛП с годовым доходом до 1 167 размеров минимальной заработной платы по состоянию на 1 января отчетного года (в 2021 году – 7 200 000,00 грн).

При регистрации предпринимательской деятельности основным КВЭД станет 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей. Целесообразно выбрать дополнительные КВЭДы, связанные с грузовыми перевозками, например 52.29. Количество дополнительных видов деятельности не ограничено, поэтому можно выбрать с запасом.

Вторым шагом является налаживание производства

После установки оборудования и не позднее 10 календарных дней перед началом производства нужно осуществить регистрацию производственных мощностей в территориальном органе Госпродпотребслужбы.

Для этого нужно подать заявление о регистрации мощностей оператору рынка, например на портале Дія (время заполнения — 5-7 минут), по почте, или лично в территориальном органе Госпродпотребслужбы.

При этом мощностями считается весь комплекс по изготовлению в целом, то есть линия производства, а не конкретный агрегат.

Получать эксплуатационное разрешение не нужно, поскольку производство джемов полностью растительное (ст. 23 Закона Украины Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов).

В заявлении о государственной регистрации мощности следует указать: наименование компании, идентификационный код ФЛП или ЕГРПОУ юрлица, его местонахождение, название (описание) мощности, ее адрес, планируемые виды деятельности и перечень пищевых продуктов, производство и/или оборот которых планируется осуществлять, вид оператора рынка (субъект микро-, малого, среднего или крупного предпринимательства).

Регистрация, как правило, происходит быстро, до 10 дней. Если за установленный 10-дневный срок вам не поступило сообщение о регистрации или отказе в регистрации производственных мощностей в течение 15 дней, то вы можете начинать свою деятельность по принципу молчаливого согласия (ст. 25 Закона Украины Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов).

Если планируется производить эко- или биоджем, то дополнительно надо получить экологический сертификат, который является основанием для предоставления права на применение экологической маркировки на банках с вареньем.

Порядок и условия получения такого сертификата предусмотрены Законом Украины Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

Третьим шагом является подготовка договоров с контрагентами

С помощью юриста подготовить проекты договоров купли-продажи джемов будущим оптовым покупателям, где следует предусмотреть порядок и сроки поставки товара, оплату и ответственность за нарушение договоренностей, например, несвоевременную оплату или возврат товара.

Четвертым шагом является налаживание кадровой работы на производстве

Для этого заблаговременно стоит позаботиться о шаблонах трудовых договоров с работниками, в которых сразу предусмотреть все условия труда (размер з/п, график и место работы, должностные обязанности, правила внутреннего трудового распорядка, материальную ответственность (при необходимости) и тому подобное). А также подготовить штатное расписание, личные карточки сотрудников, журналы приказов, график ежегодных отпусков и прочее.