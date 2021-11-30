Украина подписала меморандум с компанией Apple о переписи населения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter во вторник, 30 ноября.

— Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства, – заявил президент.

Пишаюся тим, що стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави. pic.twitter.com/WhGlz1aaKW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 30, 2021

Детали меморандума с американской корпорацией сообщат позже.

В сентябре 2021 года Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком в Купертино и обсудил сотрудничество по переписи населения.

В интервью Фактам ICTV вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о переписи населения и почему важно сотрудничество Украины с Apple.

По словам Федорова, если Украина станет второй страной мира, которая совместно с Apple проведет перепись, то наша страна будет на всех слайдах Apple во время переговоров с другими странами.