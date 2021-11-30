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Факты / Украина / Общество

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись в сотрудничестве с Apple

Мария Степанюк редактор ленты
Володимир Зеленський і Тім Кук

Украина подписала меморандум с компанией Apple о переписи населения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter во вторник, 30 ноября.

— Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом для нашего государства, – заявил президент.

Детали меморандума с американской корпорацией сообщат позже.

В сентябре 2021 года Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком в Купертино и обсудил сотрудничество по переписи населения.

В интервью Фактам ICTV вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о переписи населения и почему важно сотрудничество Украины с Apple.

По словам Федорова, если Украина станет второй страной мира, которая совместно с Apple проведет перепись, то наша страна будет на всех слайдах Apple во время переговоров с другими странами.

Фото: Офис президента

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