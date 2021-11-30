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Факти / Україна / Суспільство

Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple

Марія Степанюк редактор стрічки
Володимир Зеленський і Тім Кук

Україна підписала меморандум із компанією Apple про перепис населення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 30 листопада.

— Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між Мінцифри й цим цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави, – заявив президент.

Деталі меморандуму з американською корпорацією повідомлять пізніше.

У вересні 2021 року Володимир Зеленський в межах робочого візиту до США зустрівся з керівником компанії Apple Тімом Куком у Купертіно та обговорив співпрацю у проекті перепису населення.

В інтерв’ю Фактам ICTV віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про перепис населення та чому важлива співпраця України з Apple.

За словами Федорова, якщо Україна стане другою країною світу, яка спільно з Apple зробить перепис, то наша країна буде на всіх слайдах Apple під час переговорів з іншими країнами.

Фото: Офіс президента

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