Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США 2 сентября встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком.
– Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в стране и реализации новых амбициозных совместных проектов, – написал глава государства в Twitte.
По его словам, Украина надеется при поддержке Apple в течение следующих трех лет перенести все госуслуги для граждан и бизнеса в онлайн.
Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. ???????? також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021
В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Калифорнии.
Сегодня глава государства уже выступил в Стэнфордском университете, еще запланированы встречи с представителями венчурных фондов Кремниевой долины, а также с украинскими предпринимателями и специалистами долины.
После этого Зеленский ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.
Фото: Володимир Зеленський