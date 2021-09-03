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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский встретился с гендиректором Apple Тимом Куком

Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США 2 сентября встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком.

– Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в стране и реализации новых амбициозных совместных проектов, – написал глава государства в Twitte.

По его словам, Украина надеется при поддержке Apple в течение следующих трех лет перенести все госуслуги для граждан и бизнеса в онлайн.

Зеленський зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Калифорнии.

Сегодня глава государства уже выступил в Стэнфордском университете, еще запланированы встречи с представителями венчурных фондов Кремниевой долины, а также с украинскими предпринимателями и специалистами долины.

После этого Зеленский ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.

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Фото: Володимир Зеленський

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