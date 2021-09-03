Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США 2 сентября встретился с руководителем компании Apple Тимом Куком.

– Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в стране и реализации новых амбициозных совместных проектов, – написал глава государства в Twitte.

По его словам, Украина надеется при поддержке Apple в течение следующих трех лет перенести все госуслуги для граждан и бизнеса в онлайн.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. ???????? також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября находится в Калифорнии.

Сегодня глава государства уже выступил в Стэнфордском университете, еще запланированы встречи с представителями венчурных фондов Кремниевой долины, а также с украинскими предпринимателями и специалистами долины.

После этого Зеленский ознакомится с работой национальной гвардии Калифорнии.

Фото: Володимир Зеленський