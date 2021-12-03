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Факты / Украина / Общество

Украинские военные проверили работу спецсвязи на случай военной агрессии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Перевірка роботи системи спецзвʼязку

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины провела учения на случай усиления военной агрессии против страны.

Мероприятие проходило в период с 16 по 19 ноября.

Украинских военных привели в состояние полной боевой готовности во всех территориальных подразделениях.

Тысячи украинских военнослужащих проверили на готовность к выполнению организации специальной связи в случае нападения, а также к условиям оперативной обстановки.


В частности, они отрабатывали обеспечение связью пунктов управления центральных и региональных органов власти в случае военной агрессии против Украины, а также против сил безопасности и Министерства обороны.

В учениях задействовали около 200 единиц техники связи и более трех тысяч украинских военных.

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Фото: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

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