Украинские военные проверили работу спецсвязи на случай военной агрессии

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины провела учения на случай усиления военной агрессии против страны.

Мероприятие проходило в период с 16 по 19 ноября.

Украинских военных привели в состояние полной боевой готовности во всех территориальных подразделениях.

Тысячи украинских военнослужащих проверили на готовность к выполнению организации специальной связи в случае нападения, а также к условиям оперативной обстановки.

⚡️ У Держспецзвʼязку перевірили готовність системи спеціального зв’язку на випадок посилення військової агресії проти України. Повне відео: https://t.co/KqcajZkm2Q pic.twitter.com/vsWNyfle96 — Держспецзв’язку (@dsszzi) December 2, 2021



В частности, они отрабатывали обеспечение связью пунктов управления центральных и региональных органов власти в случае военной агрессии против Украины, а также против сил безопасности и Министерства обороны.

В учениях задействовали около 200 единиц техники связи и более трех тысяч украинских военных.

Фото: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины