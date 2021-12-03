Українські військові перевірили роботу спецзв’язку на випадок воєнної агресії

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України провела навчання на випадок посилення воєнної агресії проти країни.

Захід проходив у період з 16 до 19 листопада.

Українських військових привели до стану повної бойової готовності у всіх територіальних підрозділах.

Тисячі українських військовослужбовців перевірили на готовність до виконання організації спеціального зв’язку у разі нападу, а також умов оперативної обстановки.

⚡️ У Держспецзвʼязку перевірили готовність системи спеціального зв’язку на випадок посилення військової агресії проти України. Повне відео: https://t.co/KqcajZkm2Q pic.twitter.com/vsWNyfle96 — Держспецзв’язку (@dsszzi) December 2, 2021

Зокрема, вони відпрацьовували забезпечення зв’язком пунктів управління центральних та регіональних органів влади у разі військової агресії проти України, а також проти сил безпеки та Міністерства оборони.

У навчаннях задіяли близько 200 одиниць техніки зв’язку та понад три тисячі українських військових.

Фото: Державна служба спеціальної зв’язку та захисту інформації України