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Українські військові перевірили роботу спецзв’язку на випадок воєнної агресії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Перевірка роботи системи спецзвʼязку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України провела навчання на випадок посилення воєнної агресії проти країни.

Захід проходив у період з 16 до 19 листопада.

Українських військових привели до стану повної бойової готовності у всіх територіальних підрозділах.

Тисячі українських військовослужбовців перевірили на готовність до виконання організації спеціального зв’язку у разі нападу, а також умов оперативної обстановки.

Зокрема, вони відпрацьовували забезпечення зв’язком пунктів управління центральних та регіональних органів влади у разі військової агресії проти України, а також проти сил безпеки та Міністерства оборони.

У навчаннях задіяли близько 200 одиниць техніки зв’язку та понад три тисячі українських військових.

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Фото: Державна служба спеціальної зв’язку та захисту інформації України

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